Дед Мороз призвал не просить на Новый год живую лошадь и настоящих друзей

Московский Дед Мороз признался, что дети в наше время просят на Новый год то, чего им так не хватает. И если одни хотят получить на праздник игрушки, то другие загадывают необычные вещи, вплоть до волшебной палочки.

"Дети — это слепок своих родителей. Вот что им, кажется, не хватает, то они и просят", — рассказал он на предновогодней пресс-конференции.

Среди самых необычных просьб, с которыми к нему обращались, были золотая рыбка и синхрофазотрон. Причём второй в подарок хотел уже взрослый мужчина. Кроме того, некоторые просят подарить им настоящую лошадь. Однако Дед Мороз уверен, что просить животных не следует — они сами найдут хозяина. При этом он подчеркнул, что купить настоящего друга нельзя ни за какие деньги.

"Друг тебя сам найдёт или ты его увидишь, предложи ему свою дружбу. Если он не откажет, то вы станете по-настоящему друзьями", — указал дедушка, добавив, что самый ценный подарок — сделанный своими руками.