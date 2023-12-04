Россиянам рассказали, какие письма Дед Мороз уберёт в дальний ящик и оставит без ответа

Ежегодно 4 декабря отмечается День заказа подарков и написания писем и открыток Деду Морозу. В пресс-службе Усадьбы Деда Мороза рассказали, что письма приходят к ним в огромном количестве ежегодно из каждого уголка России, причём не только от детей, но и от взрослых. Традиционно юные ребята просят гаджеты, а иногда и мягкие игрушки, конструктор или роботов. Взрослые желают получить квартиры и машины. Ещё не поздно написать письмо Деду Морозу, но сделать это нужно, придерживаясь ряда правил.

"Во-первых, он не выносит грубостей и прямых требований. Однажды одна девочка начала своё обращение с перечисления вещей, которые ей были необходимы. Сказочный дедушка, проглядев такое послание, очень обиделся. Ведь он не магазин игрушек, а повелитель зимы. И убрал письмо в самый дальний ящик", — подчеркнули собеседники "Москвы 24" из усадьбы зимнего волшебника.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо придерживаться ряда правил. Первое из них — обязательно поздороваться с Дедушкой и его волшебными помощниками, а также пожелать доброго здравия, хорошего настроения и отличных праздников.

Вместе с этим необходимо рассказать о себе. Это — второе правило, которое позволит узнать Дедушке Морозу о том, кто вы, откуда, чем занимаетесь и как обычно отмечаете новогодние праздники. В усадьбе снежного волшебника предупредили, что пустое хвастовство Дедушка разгадает сразу. Лучше всего написать о настоящих планах, которые поставлены на будущий год.

Хорошее письмо не может обойтись без грамотного описания подарка. Для этого важно подробно рассказать о желаемом презенте и объяснить, почему загадана именно эта вещь. Если Дедушка Мороз посчитает, что вы загадали самое заветное желание, то обязательно посоветуется со Снегурочкой и помощниками и подумает, как лучше передать подарок. А ещё в усадьбе Дедушки рассказали, что не стоит просить машины и квартиры.

Вместе с этим нужно правильно попрощаться. Эксперты советуют поблагодарить Дедушку за прежние подарки и зимнее настроение, поздравить с Новым годом и только после этого запечатывать конверт, подписав на нём домашний адрес, имя и фамилию, подытожили в пресс-службе усадьбы Дедушки Мороза.