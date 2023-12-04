Стало известно, во сколько обойдётся вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом

В преддверии новогодних праздников каждый родитель хочет порадовать детей и устроить дня них настоящий праздник. Часто для этого прибегают к услугам аниматоров — Деда Мороза и Снегурочки. Во сколько в этом году обойдётся заказ героев интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала экономист Наталья Проданова.

По её словам, стоимость напрямую зависит от количества актёров и продолжительности поздравления, однако она заметно выросла из-за высокого спроса. Стандартные программы рассчитаны на 15, 45 и 60 минут. Стоимость на платформах объявлений варьируется между 5,5 тысячами и 30 тысячами рублей, хотя в некоторых случаях она может быть выше. Цену определяет и категория костюмов: от стандартных до эксклюзивных нарядов, сшитых на заказ.

"Увеличивает чек даже тип посоха дедушки-волшебника: светящийся или обычный. Самый дорогой прайс на подобного рода услугу приходится на промежуток между 21:00 31 декабря и 02:00 2 января. Здесь ценник на дедушку с внучкой взлетает практически вдвое, а стоимость часовой программы начинается уже с 45 тыс. рублей", — пояснила Проданова.