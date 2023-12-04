День заказов Деду Морозу, Введение во храм Пресвятой Богородицы: Праздники и приметы 4 декабря Сегодня, 4 декабря 2023 года, в России отмечается праздник, который предваряет скорое наступление долгожданного Нового года. Также на эту дату приходится один из самых важных праздников православия и особый день для работников отечественной IT-сферы. 3 декабря, 21:01 4 декабря отмечается День заказов подарков Деду Морозу. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

День заказов Деду Морозу

4 декабря в России отмечается очень добрый праздник — День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Некоторые факты о нём: Придуман несколько лет назад, официально не утверждён.

Приурочен ко времени, когда начинает работать "почта Деда Мороза".

Предлагается в этот день составить послание волшебнику и опустить в специальный ящик.

К этой дате приурочены различные предновогодние праздничные события.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу — это праздник, который посвящён всем, кто верит в новогоднего волшебника. Сколько лет человеку, значения не имеет. 4 декабря любой может написать письмо сказочному персонажу или хотя бы просто загадать желание.

Обычно к этой дате приурочен запуск особой услуги — приём посланий Деду Морозу. Отправить их можно, к примеру, на почте, в различных детских учреждениях, торговых центрах. В Москве специальная новогодняя почта запущена на ВДНХ. Ежегодно вместе с друзьями его усадьбы Дед Мороз исполняет более 150 желаний тех, кто особенно нуждается в этом и верит в чудеса.

А ещё нередко проводятся конкурсы на лучшее письмо Деду Морозу. Послания оценивают в разных номинациях. Вот и психологи говорят: к написанию письма Деду Морозу следует подойти ответственно. Ребёнок может проявить свои творческие способности, фантазию. Добрая традиция составления такого послания может помочь ещё больше сплотить семью, научить делиться сокровенным. И, конечно, подарит предвкушение праздника перед Новым годом.

День российской информатики

4 декабря отмечается День российской информатики. Фото © ТАСС / Octagon.Media / Наталья Чернохатова

4 декабря в России отмечают праздник, посвящённый одной из вех в технологическом развитии страны, — День информатики. Предлагаем узнать о нём больше: Это российский неофициальный праздник.

Отмечается каждый год 4 декабря, по календарю не смещается.

Приурочен к дате регистрации изобретённой в СССР ЭВМ.

Празднуется работниками IT-отрасли.

Информатика — это наука о том, как собирать, хранить, обрабатывать, передавать и анализировать информацию. Этот термин был придуман немцем Карлом Штейнбухом в 1957 году, он составлен из слов "информация" и "автоматика". А вот сами электронно-вычислительные машины, или, как сейчас принято говорить, компьютеры, появились ещё раньше. Прародителем вычислительной техники считают ЭВМ, изобретённую американцем немецкого происхождения Германом Холлеритом в 1888 году.

В России же 4 декабря отмечается отечественный День информатики неслучайно. Дело в том, что именно в эту дату в 1948 году обрела официальное признание в качестве изобретения автоматическая вычислительная машина, созданная членом-корреспондентом АН СССР по отделению технических наук Исааком Бруком и его коллегой Баширом Рамеевым. Теперь это особый день для всех работников IT-сферы России, какую бы специальность они ни представляли. Правда, праздник этот неофициальный и известный больше именно специалистам, но это не мешает поздравить айтишника из числа ваших знакомых, если среди них есть таковой.

Международный день банков

4 декабря отмечается Международный день банков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

4 декабря в России и других странах отмечается праздник, посвящённый глобальной финансовой сфере, — Международный день банков. Рассказываем о нём: Это официальный интернациональный праздник.

В 2019 году отдельной резолюцией внесён в список Всемирных дней и памятных дат ООН.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 4 декабря.

Цель — подчеркнуть вклад банковских структур в решение глобальных задач, улучшение жизни людей.

Четыре года назад Генассамблея ООН провозгласила 4 декабря Международным днём банков, чтобы подчеркнуть их потенциал в достижении целей устойчивого развития — тех, к которым стремится эта глобальная организации. Среди них — борьба с нищетой и бедностью, победа над социальным неравенством, экологическими проблемами. По мнению ООН, роль банков в этих сферах высока, потому что они могут работать на опережение. Если мелкий бизнес зачастую вынужден заниматься текущими вопросами, то крупные финансовые структуры вроде банков способны финансировать проекты, направленные в будущее.

Сегодня, в Международный день банков, свой профессиональный праздник, наряду с представителями других государств, могут отмечать и российские работники этой финансовой отрасли. Кстати, на днях в нашей стране отмечали похожий отечественный праздник — День банковского работника.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Фото © ТАСС / Александр Река

4 декабря православные в России отмечают большой церковный праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Рассказываем о нём: Один из 12 главных (двунадесятых) праздников в православии.

Полное название: Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Отмечается ежегодно в одну дату — 4 декабря (21 ноября по старому стилю).

В основу этого праздника легло предание о том, как Деву Марию ввели в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Её родители Иоаким и Анна до старости были бездетны. Когда молились о ребёнке, они дали обет, что, если дитя появится на свет, посвятят его Богу. В возрасте трёх лет Марию всем семейством с пением священных песен и зажжёнными свечами повели в Иерусалимский храм. Шествие от Назарета до Иерусалима заняло три дня с остановками для отдыха.

Встречать Деву Марию из храма вышел первосвященник, которым, по преданию, был Захария — отец Иоанна Крестителя. Он провёл Пресвятую Деву в святая святых, куда сам мог входить только раз в году, и там указал ей место молитвы. Родители вернулись домой, а Мария воспитывалась в обществе благочестивых дев.

Праздник в честь Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм был установлен ещё в древние времена, а с IX века получил широкое распространение на христианском Востоке. В этот день в церквях и храмах проводят праздничное богослужение, которое состоит из малой вечерни, всенощного бдения, часов и литургии — главного богослужения.

Приметы 4 декабря

Введение

В народе на Руси этот праздник называли коротко Введением. Он приходится на Рождественский пост, поэтому пища животного происхождения под запретом, можно употреблять растительную и рыбу. Также запрещён алкоголь, можно лишь пригубить вино. Поскольку это большой праздник, считалось, что всякую работу следует отложить, вплоть до уборки дома. Подходит этот день для духовного воспитания. Издревле было принято на Введение водить детей в церковь, чтобы они послушали проповедь и исповедались. В народной традиции после праздничного богослужения было принято дарить крестникам подарки и угощать сладостями.

А ещё в народе Введение ассоциировалось с окончательным приходом зимы. Была поговорка: "Введенье пришло — зиму привело". Вместо телег крестьяне начинали использовать сани.

Погодные приметы 4 декабря

Снег на Введение — вся зима такая будет.

Сугробы лежат — к хорошему урожаю в следующем году.

Морозы — к жаркому и сухому лету.

Именинники 4 декабря

4 декабря может отмечать именины российский актёр Алексей Кравченко. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 4 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Алексей

Андрей

Валентин

Василий

Владимир

Даниил

Дмитрий

Иван

Иосиф

Кондрат

Константин

Лаврентий

Нестор

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев