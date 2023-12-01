Православные праздники в декабре: Церковный календарь – 2023
Православные христиане отмечают в декабре несколько важных церковных праздников. На этот месяц приходится немало значимых дат. О том, что включает церковный календарь в декабре 2023 года в России, рассказывает Life.ru.
Православные христиане отмечают в декабре несколько важных церковных праздников. Фото © Freepik
На первый зимний месяц приходится почти сотня событий церковного календаря. Самые важные из них — Введение во храм Пресвятой Богородицы, дни в честь Андрея Первозванного, Николая Чудотворца, Александра Невского. Кроме того, в декабре верующие соблюдают последний в году многодневный пост — Рождественский. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января 2024 года, в праздник Рождества Христова.
Отмечаемый 4 декабря по новому стилю Великий христианский праздник Введение (входа) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной церкви. Основанием для торжества служит церковное предание о том, как в трёхлетнем возрасте родители, обещавшие посвятить дитя Богу, торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Этот праздник Введения установлен ещё на заре христианства.
Календарь церковных праздников на декабрь 2023 года. Фото © LIFE
Основные церковные праздники в декабре 2023 года
- 1 декабря, пятница, — почитается мученик Платон Анкирский, который с детства был верным христианином и проповедовал слово Божие. Он не отказался от своей веры, даже когда его подвергли жестоким мучениям. Кроме того, вспоминают мучеников диакона Романа Кесарийского, юношу Варула, Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского, которые также пострадали за Христа.
- 2 декабря, суббота, — праздник иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение", которая является одной из самых древних и чудесных. Эта икона помогает людям найти утешение в трудных жизненных обстоятельствах. Почитается также память пророка Авдия, который относится к двенадцати малым пророкам.
Образ Богородицы "В скорбях и печалех Утешение". Фото © Луганский областной художественный музей
- 3 декабря, воскресенье, — святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, в молодости был слушателем святого Иоанна Златоуста. От него он узнавал тайны Священного Писания и осваивал риторику. Его память отмечается в этот день.
- 4 декабря, понедельник, — один из главных христианских праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в возрасте трёх лет Дева Мария, согласно обету родителей, впервые переступила порог Иерусалимского храма.
- 5 декабря, вторник, — День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, который добровольно отправился к хану Золотой Орды на верную гибель, чтобы предотвратить кровопролитную войну.
- 6 декабря, среда, — в этот день чтут память благоверного великого князя Александра Невского, прославившегося в Невской битве и в Ледовом побоище на Чудском озере.
- 7 декабря, четверг, — почитается память святого мученика Меркурия Смоленского. Получив откровение от иконы Одигитрии, Меркурий выступил против войска татар под стенами Смоленска и погиб в этом бою.
- 8 декабря, пятница, — значимое событие этого дня — отдание праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это также День памяти священномучеников Климента, папы римского и Петра, архиепископа Александрийского.
- 9 декабря, суббота, — День памяти преподобного Алипия Столпника, который построил церковь в честь святой Евфимии на забытом языческом кладбище. Он более 50 лет жил у столпа возле храма, молясь и постясь. Так он изгнал бесов с этого места.
- 10 декабря, воскресенье, — празднование в честь одного из первых иконописных образов Богородицы — иконы Божией Матери, именуемой "Знамение". Согласно преданию, икона помогла спасти Новгород во время осады в 1170 году. Считается чудотворной.
- 11 декабря, понедельник, — День памяти мученика Иринарха Севастийского. Поначалу он был палачом, но увидел, как верующие не боялись смерти ради Христа, и сам стал христианином. За это его казнили. Его память совершается вместе с памятью семи святых жён.
- 12 декабря, вторник, — День памяти мученика Парамона и с ним 370 мучеников. Парамон открыто выступил против истязаний нескольких сотен христиан, заключённых в тюрьму, за это подвергся казни.
- 13 декабря, среда, — День памяти одного из первых учеников, последовавших за Иисусом Христом, — апостола Андрея Первозванного. Был распят на кресте, сделанном в виде буквы Х. Косой крест получил впоследствии название "андреевский".
- 14 декабря, четверг, — День памяти праведного Филарета Милостивого, святого, известного своей щедростью, много помогавшего нуждающимся.
- 15 декабря, пятница, — День памяти пророка Аввакума из числа 12 малых пророков. Именно он предсказал разрушение Иерусалимского храма и ряд других важных событий.
- 16 декабря, суббота, — День памяти преподобного Саввы Сторожевского, бывшего в числе первых учеников Сергия Радонежского и основавшего Сторожевский монастырь возле Звенигорода.
- 17 декабря, воскресенье, — День памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. Варвара была дочерью богатого язычника, который, узнав о её обращении в христианство, предал дочь пыткам, а после казнил. Вместе с ней была казнена и христианка Иулиания.
- 18 декабря, понедельник, — День памяти преподобного Саввы Освящённого, который, согласно преданию, мог приручать диких животных, исцелять болезни и неоднократно творил различные чудеса.
Икона Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых православных святых. Фото © Алексей Мавлиев / "Петербургский дневник"
- 19 декабря, вторник, — День памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца. Его почитают во всём мире, и он считается одним из самых известных святых. За свою жизнь Николай оказал немалую помощь нуждающимся и совершил множество чудес. В наше время многие христиане обращаются к святителю Николаю в поисках поддержки и помощи.
- 20 декабря, среда, — День памяти святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Став епископом, святой Амвросий раздал всё своё имущество и деньги нуждающимся.
- 21 декабря, четверг, — День памяти преподобных Патапия и Кирилла Челмогорского. Первый обладал даром исцеления, второй известен как просветитель язычников.
- 22 декабря, пятница, — зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. В течение многих лет родители Девы Марии мечтали о ребёнке. Анна и Иоаким с верой и преданностью приносили свои молитвы Богу, желая не только дара ребёнка, но и обещая посвятить его Господу.
- 23 декабря, суббота, — День памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, пострадавших за христианскую веру: подверглись пыткам и были казнены.
- 24 декабря, воскресенье, — памятный день преподобного Никона Сухого. Преподобный Никон Сухой оказался в плену у половцев, но благодаря чудесному вмешательству был возвращён обратно в монастырь. Эта история о его жизни вплетена в историю Киево-Печерской лавры.
- 25 декабря, понедельник, — День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, обладавшего чудотворным даром исцелять больных и изгонять бесов. Молятся ему особенно те, кто желает избавиться от финансовых проблем, так как при жизни святой много помогал нуждающимся.
- 26 декабря, вторник, — День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, принявших мученическую смерть за христианскую веру. В народном календаре этот день называется Евстратиев день.
- 27 декабря, среда, — День памяти святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского, четверть века возглавлявшего Суздальскую епархию. Много времени и сил уделял возведению новых храмов.
- 28 декабря, четверг, — День памяти священномученика Елевферия, епископа Илирийского. Стал епископом очень молодым — в 20 лет. Был казнён за христианскую веру вместе с матерью.
- 29 декабря, пятница, — памятный день святой Софии, супруги великого князя Василия III. История её жизни связана с принуждением к монашеству из-за того, что она не смогла родить своему мужу ребёнка. Гробница святой Софии стала местом чудесных исцелений, а в 1609 году, в период вторжения поляков, она грозным образом явилась перед командиром военного отряда, спасая Суздаль от разорения.
- 30 декабря, суббота, — День памяти пророка Даниила и трёх отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Они провели большую часть своей жизни в плену у вавилонян. При царе Валтасаре Даниил расшифровал загадочную надпись: "Мене, текел, фарес", которая возникла на стене дворца во время пира, предвещая гибель Вавилонского государства. По подстрекательству врагов при персидском правителе Дарии Даниила бросили в яму со львами, но они не причинили ему вреда. Отроки были брошены в печь за отказ поклоняться идолу.