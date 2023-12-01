Православные праздники в декабре: Церковный календарь – 2023

Православные христиане отмечают в декабре несколько важных церковных праздников. На этот месяц приходится немало значимых дат. О том, что включает церковный календарь в декабре 2023 года в России, рассказывает Life.ru.

Отмечаемый 4 декабря по новому стилю Великий христианский праздник Введение (входа) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной церкви. Основанием для торжества служит церковное предание о том, как в трёхлетнем возрасте родители, обещавшие посвятить дитя Богу, торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Этот праздник Введения установлен ещё на заре христианства.