Что можно и чего категорически нельзя делать в День Спиридона-Солнцеворота 25 декабря 25 декабря на Руси праздновали День святого Спиридона Тримифунтского. В этот праздник солнечный день прибывал "на воробьиный скок". 23 декабря, 23:40 Святой Спиридон. Обложка © stspyridonchurch.org

Что можно и чего нельзя делать в этот день

Считалось, что 25 декабря день заметно прибывал. Из-за этого праздника святителя Спиридона прозвали ещё и Солнцеворотом. Говорили: "Солнце — на лето, зима — на мороз". Крестьяне верили, что в этот день зима встречалась с летом и земля как бы приоткрывалась, выпуская наружу всякую живность. Поэтому в лес на праздник не ходили, боялись медведей, которые в этот день якобы переворачивались с боку на бок и могли выйти из берлоги, заслышав шаги человека, и "заломать" его.

Праздник святого Спиридона смешался на Руси с днём зимнего солнцестояния, и многие традиции брали своё начало в древних верованиях славян. Например, в этот день в деревнях мужчины ходили на холмы и горки — встречать рассвет. Когда солнце показывалось из-за горизонта, с горки скатывали старое колесо, которое затем сжигали на льду у проруби, приговаривая: "Колесо, гори, катись, с весною красною вернись!"

Днём во дворах жгли костры, "помогая" солнцу разгонять темноту и стужу. Мужчины приносили в избу из сада вишнёвые веточки, сажали их в горшок и в землю и поливали. Веточки стояли до самого Рождества и если к этому времени распускались и зацветали, то крестьяне верили, что урожай будущего года будет богатым.

Рачительные крестьянки в этот день кормили кур гречкой, считалось, что, отведав её, куры будут лучше нестись и перестанут "терять" яйца в соседских огородах и дворах. Вечером вся семья собиралась за столом и обсуждала планы на будущий год. На ночь, чтобы отогнать злых духов, в притолоку входной двери втыкали острый серп, а под порог клали наточенный топор.

Крестьянская семья за обедом, XIX век. Фото © ethnomuseum.ru

Приметы дня

Метеорологи заметили, что 25 декабря в России каждый год отмечаются самые низкие температуры за весь декабрь. У крестьян были свои приметы: если в этот день "играет солнышко" — на Новый год и Святки погода будет солнечной. Если будет ветрено, то ветер будет дуть с той же стороны до самих сороков, то есть до 22 марта. По погоде в этот день определяли сроки сева: если ясно — то сеять следует поздно, если пасмурно — то рано, а если погода в полдень переменится, то сеять следовало в средние даты. 12 дней после дня святого Спиридона символизировали 12 месяцев года, по ним судили о погоде на весь год.

У крестьянок были свои приметы. Грядущее несчастье предвещали в этот день кукареканье курицы, боль в пояснице или заяц, который перебегал дорогу. Последнюю примету знал поэт Пушкин. Известно, что, когда он поехал из имения в Санкт-Петербург, чтобы участвовать в восстании декабристов, ему дорогу перебежал заяц. Поэт счёл знак дурным и приказал поворачивать назад. Возможно, это спасло ему жизнь. Ещё одним дурным знаком было, когда у кого-нибудь на дворе начинала выть собака.

Как Спиридон стал Солнцеворотом

Конечно, догадливому человеку может прийти в голову вопрос: как на Руси праздник зимнего солнцеворота мог быть связан с праздником святого Спиридона? Ведь по старому стилю день святого праздновали 12 декабря.

Дело в том, что до революции вся Россия жила по юлианскому календарю, установленному в 45 году нашей эры римским императором Юлием Цезарем. По нему самый короткий день в году был 25 декабря. Но из-за разницы между календарём и тропическим годом к XVI веку произошло постепенное смещение дня зимнего солнцестояния к 12 декабря, на день святого Спиридона. Отсюда и произошло смешение славянских и церковных праздников.

Почитание святого стало распространяться по России довольно поздно — в XVII—XVIII веках. Возможно, поэтому в стране мало мужчин с именем Спиридон, в отличие от Греции, где имя Спирос очень распространено. И даже сейчас по всей России мало храмов в честь этого святого, чуть больше тридцати.

Верующая у ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Почему святого Спиридона почитали русские цари и полководцы

На Руси святой Спиридон почитался не только в народе, но и среди царей и полководцев. Всё началось с явления святого Ивану Грозному во время его Казанского похода. Святой Спиридон явился царю во сне и укрепил его в грядущей победе над ногайцами. После победы царь по обету построил Спиридоньевский монастырь.

В Москве первый храм во имя Спиридона Тримифунтского был поставлен в XVII веке на Козьем болоте — ныне это Патриаршие пруды. Храм этот не сохранился. Его в 1930 году разрушили большевики, построив на этом месте дом № 24/1 по улице Спиридоновке.

Известно, что цесаревич Александр Павлович (будущий император Александр I) родился 12 декабря 1777 года (по старому стилю), в день памяти святителя Спиридона, после чего День Спиридона Тримифунтского в семье Романовых стали почитать особо.

Почитание святителя было распространено и среди военных, например, его особо чтил Александр Суворов. И на это были свои причины: например, взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками под предводительством Суворова состоялось 11 декабря 1790 года, накануне Дня святого Спиридона. После победы русского войска молебен святому Спиридону в войске отслужил "полоцкий поп", священник Полоцкого пехотного полка Трофим Куцинский, который отличился на поле боя. Когда Полоцкий полк попал под ураганный огонь турок и многие были убиты, священник, осеняя себя крестным знамением, бросился вперёд и увлёк солдат в атаку. За подвиг он получил награду — наперсный крест с бриллиантами на Георгиевской ленте и был возведён в протоиереи.

Известно, что именно из-за почитания Спиридона император Павел 18 февраля 1799 года освободил остров Корфу, захваченный революционными французами. А император Александр I назначил День святителя Спиридона батальонным праздником Императорской милиции, которая позже стала лейб-гвардии Финляндским полком и в войне 1812 года дошла до Парижа. После войны в расположении полка на Васильевском острове в Санкт-Петербурге была возведена полковая церковь во имя святого Спиридона.

Икона святителя Спиридона Тримифунтского. Фото © obitel-minsk.org

Почему у святого истираются ботинки и какое чудо видел Гоголь

Святой Спиридон Тримифунтский прославился тем, что был добрым епископом города Тримифунта на острове Кипр. Было это в конце III – начале IV века. Будущий святой в молодости был простым пастухом, но, овдовев, выбрал путь духовной жизни. Среди жителей Кипра он прославился чудесами: перед ним расступались реки, по его приказу оживали умершие, он обличал нечестных торговцев. А в Константинополе его запомнили благодаря Никейскому собору, на котором святитель отстоял православное понимание Святой Троицы. Он взял кирпич, сжал его в руке — и случилось чудо: вверх ударил огонь, на пол полилась вода, а в руке святого осталась глина. "В этом кирпиче соединились три сущности: земля, огонь и вода, — сказал Спиридон. — Так же един и Господь, в котором соединены три лица: Отец, Слово и Дух". Еретики были посрамлены, а святого Спиридона так и изображают на иконах — с глиной в руках.

Мощи святого, почившего около 348 года, сначала были перевезены в Константинополь, а через два года после падения города увезены на греческий остров Корфу, где до сих пор покоятся в соборе города Керкира. Известно, что в январе 1848 года Керкиру посещал Николай Гоголь, из неё он поехал в Смирну, а оттуда — в Иерусалим. Вернувшись на родину, он рассказал друзьям о чуде, которое свершилось 12 декабря 1847 года, за месяц до его приезда. В этот день греки по обыкновению выносили мощи из собора и обходили город, а потом возвращали на место.

На этот раз на празднике присутствовал некий знатный англичанин, который выразил сомнение в нетленности мощей. Сначала он заставил монахов снять с тела святого покрывала. А потом начал уверять присутствующих, что перед ними обычная мумия, подобная египетским, и что, скорее всего, сзади на теле есть разрез, через который и были удалены все внутренности, а на их место заложены бальзамирующие травы. В это время тело святого в ковчеге перевернулось и продемонстрировало сомневающемуся англичанину свою спину, на которой не было разреза. Англичанину стало дурно, он опустился на пол и ещё долгое время был как сумасшедший.

Монахи Оптиной пустыни считали, что Гоголь не просто слышал об этом чуде, а сам стал его свидетелем. Он рассказывал им об этом случае, стыдясь себя, ведь он, как и тот англичанин, был в то время сомневающимся.

Сейчас святителя Спиридона почитают как святого, который сам ходит по земле и помогает людям. Об этом свидетельствуют его башмаки, которые приходится менять каждый год, потому что они таинственным образом изнашиваются. Эту обувь затем дарят как святыню храмам и монастырям. В России башмаки святого Спиридона были подарены московскому Данилову монастырю (находится в Покровском храме), Богоявленскому монастырю в Угличе и Саввино-Сторожевскому монастырю в Звенигороде. Частицам мощей святого можно поклониться в Москве в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке — там есть две иконы святителя Спиридона с частицами мощей.

Священнослужители во время встречи ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского, привезёнными на время в храм Христа Спасителя. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

О чём просят святого Спиридона

На Руси святого Спиридона почитают как заступника от различных напастей, защитника на войне: его статуя установлена в Донецке. Многим людям святой помог избавиться от страстей и грехов и утвердил их на пути праведности. Ему молятся при засухе, голоде, считают заступником сирот и вдов. Но самое главное — к нему обращаются для решения жилищных вопросов, когда не имеют жилья или когда предстоит тяжба по поводу несправедливо отобранной земли или другой недвижимости.

Авторы Майя Новик