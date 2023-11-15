Большой Рождественский пост начнётся 28 ноября. Как подготовиться к духовному подвигу В последние дни уходящего года у православных христиан — последний из четырёх многодневных постов — Рождественский. О том, когда начинается и заканчивается Рождественский пост, что можно и что нельзя в это время делать верующим, рассказывает Life.ru. 15 ноября, 13:00 Что можно и чего нельзя делать во время Рождественского поста? Фото © Freepik.com

Наиболее важные дни в церковном календаре предваряются постом. Рождественский пост готовит верующих к одному из самых радостных и светлых зимних праздников — Рождеству. Суть Рождественского поста — через покаяние и молитву, с чистым телом, сердцем и душой встретить явившегося в этот мир Иисуса Христа.

Установлен Рождественский пост был ещё во времена раннего христианства: он упоминается начиная с IV века в писаниях Августина Блаженного, Амвросия Медиоланского и Филастрия. Веком позже о нём говорится в трудах святителя Льва I Великого Римского. Первоначально продолжительность поста составляла семь дней, а после реформы 1166 года по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга он стал сорокадневным.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост

Верующие соблюдают Рождественский пост с 28 ноября по 6 января включительно. Пост длится 40 дней и завершается праздником Рождества Христова. Уже 7 января можно разговляться и употреблять в пищу любые продукты. Канун поста (заговенье) — 27 ноября — приходится на день памяти святого апостола Филиппа, поэтому в народе пост называют также Филипповым или просто Филиппками.

Ещё на Руси Рождественский пост называли Корочуном — по имени языческого духа, символизирующего приход зимы и стужи. На этот период приходятся самые короткие дни и длинные ночи — довольно неприятное время для крестьянского быта. Интересно, что, по мнению некоторых исследователей, недобрый мифологический персонаж Корочун со временем превратился во всем нам хорошо известного доброго Дедушку Мороза.

Календарь православных праздников на ноябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Что можно и что нельзя делать в пост перед Рождеством

Если вы решили следовать правилам Рождественского поста, в первую очередь не стоит относиться к нему как к разгрузочной диете. По словам святителя Иоанна Златоуста, "ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления".

По словам декана историко-филологического факультета ПСТГУ иерея Андрея Постернака, в Рождественский пост нужно стараться воздерживаться от каких-то активных развлечений и больше молиться. В тех случаях, когда человек по каким-то причинам не успел поучаствовать в богослужениях, исповеди, причастии, ему нужно постараться посвятить это время каким-то добрым поступкам.

Рождественский пост является вторым по значимости после Великого. Как и любой пост, он является подготовкой к какому-то очень значительному, важному. Естественно, таким праздником для нас является Рождество, потому что после Пасхи мы его вспоминаем как особое событие вселенского масштаба, благодаря которому начинается спасение рода человеческого. Иерей Андрей Постернак

Вот общие рекомендации, которые могут помочь вам провести этот период особенным и духовным образом:

1. Пост и воздержание. В Рождественский пост верующие обычно воздерживаются от определённых продуктов или пищевых групп. Это может быть отказ от мяса, молочных продуктов, яиц и алкоголя. Вместо них рекомендуется употреблять овощи, фрукты, зерновые продукты и растительные белки. Пост также предполагает сокращение размеров порций и количества приёмов пищи в день.

2. Молитва и духовная практика. Рождественский пост — это период для укрепления духовной связи с Богом. В этот период рекомендуется увеличить время, проводимое в молитве и чтении Священного Писания. Многие верующие также посещают церковные службы и участвуют в религиозных обрядах, связанных с Рождеством.

3. Благотворительность и поддержка нуждающихся. Рождество — время щедрости и заботы о ближних. В Рождественский пост многие верующие активно занимаются благотворительностью и помощью. Это может включать пожертвование денег или продуктов питания для местных благотворительных организаций, посещение больниц или приютов для бездомных, а также оказание помощи нуждающимся людям.

4. Очищение и преображение. Рождественский пост также может быть временем для очищения и преображения своей жизни. Многие верующие используют этот период для отказа от вредных привычек, таких как курение или употребление алкоголя, и стремятся к улучшению своего здоровья и духовного развития.

5. Семейные традиции. Рождественский пост — это также время для укрепления семейных традиций. Многие верующие собираются вместе с семьёй и друзьями для общих молитв, чтения Священного Писания, приготовления праздничной пищи и украшения дома. Это время, когда люди могут поделиться радостью и любовью друг с другом.

6. Отказ от светских развлечений. Верующим в это время рекомендуется сознательно отодвинуть на второй план развлечения, увеселительные мероприятия, вредные привычки. Также в это время не принято играть свадьбу, венчаться и устраивать шумные торжества.

7. Отказ от плотских утех. Ограничения в интимной близости желательны, но могут быть лишь по обоюдному согласию. Если же в этот период случилось зачатие, не стоит мучить себя предрассудками и лишний раз тревожиться. Дата зачатия по церковному календарю не имеет отношения к здоровью и развитию будущего ребёнка.

8. Запрет на охоту и рыбалку. Убийство животных и ловлю рыбы ради азарта и интересного времяпровождения Православная церковь не поддерживает. Поэтому во время поста от них лучше отказаться.

Важно отметить, что эти рекомендации являются общими и могут различаться в зависимости от конкретных вероисповедных традиций и обычаев каждого человека. Верующие обычно следуют руководству своего духовного наставника или церковного авторитета для определения конкретных правил и рекомендаций в Рождественский пост.

Схема питания в Рождественский пост

По сравнению с Великим или Успенским постом Рождественский предъявляет верующим меньше требований. Самый строгий пост начинается за несколько дней до Рождества, кульминация его — Сочельник, во время которого нельзя употреблять пищу вплоть до восхода первой звезды.

Согласно церковному уставу, во все дни Рождественского поста исключаются мясные, молочные продукты и яйца. Кроме того, предписывается от начала поста и по 6 января включительно: по понедельникам, средам и пятницам — сухоядение;

по вторникам, четвергам — горячая пища с растительным маслом;

по субботам и воскресеньям — горячая растительная пища с растительным маслом, рыба, вино. 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, — горячая растительная пища с растительным маслом, рыба, вино. С 2 января по 5 января включительно (период предпразднества Рождества Христова): по понедельникам, средам и пятницам — сухоядение;

по вторникам и четвергам, по субботам и воскресеньям — горячая пища с растительным маслом. 6 января, в Рождественский сочельник, — горячая пища с растительным маслом. Кроме того, по обычаю едят сочиво (коливо) — сладкую кашу из пшеничной, рисовой или другой крупы, обычно только после вечерни.

Надо учитывать, что, согласно монастырскому уставу, вышеперечисленные правила обязательны для соблюдения среди монахов. Мирянам не обязательно придерживаться строгости поста. Прихожане согласовывают календарь питания с духовными наставниками, учитывая все жизненные обстоятельства, состояние здоровья и особенности организма. Традиционно миряне не практикуют сухоядение, за исключением дней строгого поста с 2 по 6 января.

По словам врача-диетолога Ирины Мансуровой, пост может нанести вред организму только в том случае, если вне поста вы не обладаете здоровыми пищевыми привычками, во время поста лишаете себя ряда продуктов, а по окончании снова нагружаете организм обилием вредной пищи и большими порциями. Мгновенно перестроиться он не в состоянии, отсюда сбой, нередко и гормональный, нарушение обмена веществ и, как следствие, неконтролируемое увеличение веса.

Если же вы придерживаетесь правильно организованного питания, то наступление поста хорошо повлияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. диетолог Ирина Мансурова

Для нормализации желудочно-кишечного тракта собеседница Лайфа рекомендует включить в период поста в рацион овсяную кашу, квашеную капусту, свёклу, морковь, чернослив и курагу. Чтобы восполнить уровень кальция в организме, следует включить в ежедневное меню семена кунжута и подсолнечника, орехи (особенно миндаль), капусту и шпинат. Дефицит белка в пост нужно восполнять гречкой, семечками, орехами, бобовыми (горох, фасоль, чечевица, нут и соя). Но к бобовым нужно относиться с осторожностью, подчёркивает врач, — это тяжёлая пища.

Молитвы в Рождественский пост

Рождественский пост также сопровождается усиленной молитвой и духовной практикой. Верующие проводят больше времени в церкви, участвуют в службах. Молиться можно и дома, главное, чтобы обращение к Богу было искренним и глубоко прочувствованным.

Рождественский пост. Молитва "Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу" творит чудеса. Видео © YouTube / "Приметы-советы"

Главной молитвой в этот период является "Отче наш". Её можно проговаривать в любое время дня, лучше всего три раза.

"Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь".

Утренняя молитва: "Господи Боже наш, надежда всех краев земли и тех, что в море далеко. Ты назначил святые дни поста и в Ветхом Завете через пророков Твоих и в Новом через апостолов и евангелистов. Сподоби же всех нас в чистоте время поста совершить, веру твердую сохранить и соблюдать заповеди Твои во все дни жизни нашей: умоляем Тебя, Владыка Милосердный: приставь к нам ангела Твоего, чтобы хранил нас немощных во всех делах наших и помогал нам, чтобы мы были послушны и ублажали Тебя и чтобы сподобились достойно причаститься святых Твоих Таин. Прими же, Господи, поклонение и поставление рабов Твоих (имена) и всем нам подай благословение ради Христа Иисуса, Господа нашего, который с Ним благословен Ты, с пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков".

Вечерняя молитва: "Вседержитель, Слово Отче, сам Всесвятой Иисусе Христе. Из великого милосердия твоего никогда не покидай меня, раба твоего, но всегда во мне пребывай. Не оставляй, чтобы Сатана соблазнял меня, потому что семя зла во мне есть, ибо Ты, Господи, достоин поклонения, Царю святой, Иисусе Христе, во сне меня охраны Светом, никогда не меркнущим – Духом Твоим Святым, освятившим им учеников своих. Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение свое на ложе моем и просвети разум мой светом разумения святого Евангелия твоего, душу — любовью креста твоего, сердце — чистотою слов твоих, тело мое — твоими страстями, мысль мою — твоим смирением и подведи меня во время удобное, чтобы славить Тебя, ибо прославлен ты с безначальным твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки".

Авторы Андрей Соколов