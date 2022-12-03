Что нужно и что нельзя делать 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Приметы и верования, почему считается, что Богородица хранит Русь, и какие сказания и апокрифы о деяниях святой были особенно популярны. 3 декабря, 01:40 "Введение во храм Пресвятой Богородицы", Тициан (1534–1538). Фото © Wikipedia

Нет, наверное, на Руси другого такого человека, который почитался бы так, как Богородица. Её называют матушкой-заступницей, надеждой ненадеямых, утешительницей плачущих, целительницей душ и телес и верят, что она хранит Святую Русь, укрыв её от врагов своим белоснежным покрывалом — омофором.

Сама выбрала Бога

"Рождение Девы Марии". Мастер жития Марии, Старая пинакотека, ок.1460. Фото © Wikipedia

Дева Мария родилась у престарелых родителей Иоакима и Анны и с самого начала была обещана Богу. До её зачатия Иоаким на 40 дней удалился в пустыню и жил в палатке. Постясь и молясь, умоляя Бога дать ему потомство, ведь до рождения Христа бездетность была проклятием. Анна оставалась дома и тоже оплакивала свою бездетность. Когда она гуляла в саду, к ней явился ангел и сообщил весть о том, что у неё родится ребёнок и о её потомстве будет знать весь мир. Женщина так обрадовалась, что дала обет посвятить дитя Богу. Однако отвести подросшую девочку в храм, где воспитывались другие девочки, было мало, нужно было, чтобы малышка сама сделала выбор. Так и случилось, когда Марии было всего три года: из Назарета родители привели дочь в Иерусалим.

По преданию, Анна сама поставила ребёнка на первую ступень крутой лестницы, ведущей в храм. Остальные 14 ступенек девочка преодолела сама. Наверху её встретил священник Захария — отец Иоанна Предтечи. Уже зная, что стоявшая перед ним девочка из бедной семьи — будущая Богородица, Захария на глазах у поражённых иудеев не просто завёл её в храм, но и провёл в святая святых — в алтарь и таким образом указал ей место постоянной молитвы. Во время своего пребывания в храме — примерно до 14 лет — Мария молилась в алтаре, а иногда священники видели, как она разговаривала с ангелами.

Надо признать, что в ранних апокрифах нет стольких подробностей о Введении Богородицы во храм. В некоторых из них не упоминается Захария, в других его роль исполняет иерей Авиафар, а в третьих, не говорится об алтаре, но говорится о том, что священник посадил Марию на третью ступеньку жертвенника, стоявшего во дворе храма. Но все произведения упоминают о том, что девочка не плакала и не оглядывалась на родителей, как это обыкновенно бывает с маленькими детьми, а, принимая свою судьбу, прыгала от радости. Есть разница и в возрасте Марии. В одних преданиях ей три года, а в других — 10 или даже 12 лет. В православной традиции Введение во храм Богородицы — это духовное рождение Марии, поэтому праздник по торжественности и значимости сравним с её Рождеством.

Любопытно, что составленный в XIV веке патриархом Константинополя Никифором Ксанфопулом образ рисует Богородицу как светлоликую деву ростом чуть выше среднего с лицом пшеничного цвета, со светло-русыми волосами, густыми чёрными бровями и глазами цвета оливок. "Во всех вещах, — указывал патриарх, — была честна, говорила немногое и необходимое; была внимательна и приветлива... скромна, не притворна, не предавалась изнеженности, предпочитала смирение. Одежды естественных цветов носила с любовию, о чём и доныне свидетельствует её покрывало".

Праздник в честь Введения Богородицы во храм был известен уже в первые века христианства. А первый храм в честь этого события построила равноапостольная императрица Елена, мать византийского императора Константина.

Почему считается, что Русь — дом Богородицы

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Любопытно, что празднование Введения получило широкое распространение лишь в IX веке, когда была крещена Русь. У нас Богородицу почитали не только простые люди, но и князья. Первой каменной церковью в Киеве была Десятинная церковь — храм во имя Богородицы. Богородице был посвящён первый храм Андрея Боголюбского, воздвигнутый на Ростово-Суздальской земле. Самым древним храмом Суздальского кремля был Богородице-Рождественский — его возвели в начале XIII века. Во Владимире в XII веке был воздвигнут храм Успения Пресвятой Богородицы. И, наконец, главный кафедральный собор Москвы-столицы — это Успенский собор Кремля.

Народ почитал Богородицу, сочиняя о ней множество апокрифов и сказаний. Например, ель считалась на Руси священным деревом, потому что под её густыми нижними ветвями однажды спаслась Богородица с младенцем-Христом и Иосифом-обручником. Они убегали от стражников царя Ирода, который отдал приказ убить в Иудее всех младенцев, а ель, увидев это, позволила беглецам спрятаться у её ствола и опустила ветви, чтобы скрыть святое семейство.

Народная эсхатология представляла Русь как дом Пресвятой Богородицы. Греховный мир всё ещё жив был только Русью, которой правил "белый царь" — всем царям царь, потому что он "держит веру крещёную, богомольную, стоит за веру христианскую и за дом Пречистыя Богородицы".

Пресвятая Дева была заступницей каждого бедняка и обиженного. В народе ходил апокриф "Хождение Богородицы по мукам", который описывал, как Богородица спускается в ад и своими молитвами избавляет даже самых лютых грешников от мук на время от Великого четверга до Троицы.

Очень популярны были сказания об обретениях чудесных икон Богородицы (например, Тихвинская икона, по преданию, явилась людям сама, чудесным образом путешествуя "по воздуху"), от икон Богородицы происходило множество чудес, их находили чудом уцелевшими на пожарищах, рассказывали о самовозгорании свечей возле её икон и, конечно, говорили о чудесных явлениях Богородицы по всей Руси. Народ верил, что Матерь Божия не оставляет их, путешествуя по стране и являя множество чудес.

Что нужно и что не рекомендуют делать в этот день

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Мало кто знает, но в XIX веке особое распространение в народе получила стихотворная молитва Богородице, сочинённая Николаем Гоголем: "К Тебе, о Матерь Пресвятая! Дерзаю вознести мой глас, лице слезами омывая: услышь меня в сей скорбный час. Прими теплейшие моленья, мой дух от бед и зол избавь, пролей мне в сердце умиленье, на путь спасения наставь...". Её наизусть знали монахи, старец Исидор Грузинский посылал её императору Александру III, Бисмарку и британскому премьеру Гладстону. Молитва попала даже на Афон и вошла там в сборники молитв. По преданию, Гоголи были непосредственно связаны с Богородицей: она якобы явилась во сне отцу Гоголя Василию Гоголю-Янковскому и указала ему на будущую жену.

С почитанием Богородицы был связан ряд обычаев. Например, накануне пятницы на Руси особенно чисто мыли полы: верили, что по пятницам в гости может заглянуть Богородица. По этой же причине по пятницам не пряли лён, "чтобы не было пыли", зато можно было прясть шерсть. В лечебных заговорах Богородицу упоминали как обладательницу ключа от покоев, в которых почивает Христос.

Над роженицею, которая испытывала трудности, читали апокрифический рассказ "Сон Пресвятой Богородицы". А на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя было чесать голову, потому что "в Евангелии сказано: Марфа, Марфа, не чешись…".

В ночь на праздник девицы, не вышедшие в этом году замуж, молились Богородице и просили её показать им во сне жениха или хотя бы дом, в котором они будут жить с мужем. Бездетные пары ходили в храм и ставили свечи перед иконой Богородицы в надежде, что она поспособствует деторождению.

Люди верили, что с Введения до Благовещения нельзя копать землю: мертвецы разозлятся и будущий урожай сгниёт на корню. Обычно в этот день крестьяне прокладывали санные пути, ездили в храмы на литургию, а после обеда устраивали праздничный стол, ведь несмотря на пост, дозволялась рыба и можно было выпить немного вина.

Авторы Майя Новик