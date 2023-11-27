"Чудо божье!": Мегашторм обошёл стороной памятник святому апостолу Андрею
Памятник апостолу Андрею Первозванному уцелел во время шторма в Севастополе
Уцелевший памятник апостолу Андрею Первозванному в Севастополе. Обложка © Telegram / ЧП / Севастополь
В Севастополе разбушевавшиеся волны до восьми метров размыли набережную имени Андрея Первозванного. Однако памятник апостолу чудом уцелел под натиском стихийного бедствия. Об этом сообщает Крымская митрополия в телеграм-канале.
Набережная имени Андрея Первозванного в Севастополе, которую размыло во время разрушительного шторма 27 ноября. Видео © Telegram / ЧП / Севастополь
"Сильный ураган с волнами до восьми метров размыл набережную имени Андрея Первозванного в Севастополе, однако памятник апостолу стоит целым и невредимым посреди всех разрушений", — говорится в сообщении.
Севастопольцы в чатах города объясняют "божьим чудом" тот факт, что монумент остался невредимым. Андрей Первозванный, также известный как апостол Андрей, является одним из двенадцати учеников Иисуса Христа.
А ранее сообщалось, что на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления. Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. А в Севастополе 27 ноября ввели режим ЧС регионального масштаба, как и во многих других районах Крыма.