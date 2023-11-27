"Чудо божье!": Мегашторм обошёл стороной памятник святому апостолу Андрею

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Памятник апостолу Андрею Первозванному уцелел во время шторма в Севастополе

27 ноября, 11:54
<p>Уцелевший памятник апостолу Андрею Первозванному в Севастополе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/chp_sevastopol/24706" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП / Севастополь</a></p>

Уцелевший памятник апостолу Андрею Первозванному в Севастополе. Обложка © Telegram / ЧП / Севастополь

В Севастополе разбушевавшиеся волны до восьми метров размыли набережную имени Андрея Первозванного. Однако памятник апостолу чудом уцелел под натиском стихийного бедствия. Об этом сообщает Крымская митрополия в телеграм-канале.

Набережная имени Андрея Первозванного в Севастополе, которую размыло во время разрушительного шторма 27 ноября. Видео © Telegram / ЧП / Севастополь

"Сильный ураган с волнами до восьми метров размыл набережную имени Андрея Первозванного в Севастополе, однако памятник апостолу стоит целым и невредимым посреди всех разрушений", — говорится в сообщении.

Севастопольцы в чатах города объясняют "божьим чудом" тот факт, что монумент остался невредимым. Андрей Первозванный, также известный как апостол Андрей, является одним из двенадцати учеников Иисуса Христа.

Устричную ферму и маяк смыло волной во время шторма в Севастополе

Устричную ферму и маяк смыло волной во время шторма в Севастополе

А ранее сообщалось, что на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления. Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. А в Севастополе 27 ноября ввели режим ЧС регионального масштаба, как и во многих других районах Крыма.

Авторы
Дарья Нарыкова
Дарья Нарыкова

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