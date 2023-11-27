"Чудо божье!": Мегашторм обошёл стороной памятник святому апостолу Андрею Памятник апостолу Андрею Первозванному уцелел во время шторма в Севастополе 27 ноября, 11:54 Уцелевший памятник апостолу Андрею Первозванному в Севастополе. Обложка © Telegram / ЧП / Севастополь

В Севастополе разбушевавшиеся волны до восьми метров размыли набережную имени Андрея Первозванного. Однако памятник апостолу чудом уцелел под натиском стихийного бедствия. Об этом сообщает Крымская митрополия в телеграм-канале.

Набережная имени Андрея Первозванного в Севастополе, которую размыло во время разрушительного шторма 27 ноября. Видео © Telegram / ЧП / Севастополь

"Сильный ураган с волнами до восьми метров размыл набережную имени Андрея Первозванного в Севастополе, однако памятник апостолу стоит целым и невредимым посреди всех разрушений", — говорится в сообщении.

Севастопольцы в чатах города объясняют "божьим чудом" тот факт, что монумент остался невредимым. Андрей Первозванный, также известный как апостол Андрей, является одним из двенадцати учеников Иисуса Христа.

Авторы Дарья Нарыкова