В Севастополе вводится режим ЧС после разрушительного шторма

В Севастополе в понедельник, 27 ноября, вводят режим ЧС регионального масштаба из-за мощного шторма, который обрушился на регион накануне. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев — о последствиях мощного шторма в Севастополе. Видео © Telegram / РаZVожаев

Глава Севастополя отметил, что службы скоро оценят нанесённый ущерб. Если городской бюджет не покроет расходы на восстановление, то Развожаев намерен обратиться за помощью в федеральные ведомства.

"Совершенно однозначно, что будем обращаться в Минобрнауки по вопросу происшествия в Институте биологии южных морей. В здании выбиты окна и сорвана часть мягкой кровли, затоплен зал аквариума, в лабораториях уничтожено оборудование и экспедиционный материал", — напомнил Развожаев.