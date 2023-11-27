В Севастополе вводится режим ЧС после разрушительного шторма
Развожаев: В Севастополе вводится режим ЧС регионального масштаба
В Севастополе в понедельник, 27 ноября, вводят режим ЧС регионального масштаба из-за мощного шторма, который обрушился на регион накануне. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев — о последствиях мощного шторма в Севастополе. Видео © Telegram / РаZVожаев
Глава Севастополя отметил, что службы скоро оценят нанесённый ущерб. Если городской бюджет не покроет расходы на восстановление, то Развожаев намерен обратиться за помощью в федеральные ведомства.
"Совершенно однозначно, что будем обращаться в Минобрнауки по вопросу происшествия в Институте биологии южных морей. В здании выбиты окна и сорвана часть мягкой кровли, затоплен зал аквариума, в лабораториях уничтожено оборудование и экспедиционный материал", — напомнил Развожаев.
Он добавил, что шторм также разрушил устричную ферму "Марикультуры". Кроме того, в Радиобиологическом корпусе на Катерной улице обрушены причальная стенка и маяк, уничтожена часть оборудования. Тем временем все коммунальные службы продолжают дежурства. Развожаев поблагодарил всех за чёткую и слаженную работу.
Как сообщал Лайф, на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления. Также один моряк погиб и ещё один сильно пострадал во время мегашторма минувшей ночью в Краснодарском крае.
ТАСС / Сергей Мальгавко