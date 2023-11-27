Устричную ферму и маяк смыло волной во время шторма в Севастополе В Севастополе шторм уничтожил устричную ферму Института биологии южных морей 27 ноября, 11:08 Telegram / ForPost

В Севастополе мощная стихия уничтожила причал, маяк и устричную ферму Института биологии южных морей (ИнБЮМ). Об этом сообщил директор института доктор географических наук Роман Горбунов. По его словам, вода также хлынула в лаборатории и библиотеку. Оценить нанесённый стихией ущерб ещё только предстоит.

Обстановка в ИнБЮМ после стихийного удара. Видео © Telegram / ForPost

Горбунов пояснил, что из-за урагана и шторма обрушились стенки-стоянки причала маломерных судов, разрушен маяк и уничтожена экспериментальная устричная ферма, которая была в море на доращивании.

"Волной разбиты оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. Полностью уничтожено предприятие по выращиванию устриц: смыло устричную ферму, оборудование, затонуло маломерное судно "Моллюск", — приводит РИА "Новости" слова директора института.

В настоящее время с последствиями разрушительной стихии разбираются власти Севастополя и сотрудники вспомогательных служб ИнБЮМ. По словам Горбунова, учебное заведение попросит помощи у РАН и Минобрнауки в восстановлении помещений.

Авторы Дарья Нарыкова