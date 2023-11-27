Устричную ферму и маяк смыло волной во время шторма в Севастополе
В Севастополе шторм уничтожил устричную ферму Института биологии южных морей
Telegram / ForPost
В Севастополе мощная стихия уничтожила причал, маяк и устричную ферму Института биологии южных морей (ИнБЮМ). Об этом сообщил директор института доктор географических наук Роман Горбунов. По его словам, вода также хлынула в лаборатории и библиотеку. Оценить нанесённый стихией ущерб ещё только предстоит.
Обстановка в ИнБЮМ после стихийного удара. Видео © Telegram / ForPost
Горбунов пояснил, что из-за урагана и шторма обрушились стенки-стоянки причала маломерных судов, разрушен маяк и уничтожена экспериментальная устричная ферма, которая была в море на доращивании.
"Волной разбиты оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. Полностью уничтожено предприятие по выращиванию устриц: смыло устричную ферму, оборудование, затонуло маломерное судно "Моллюск", — приводит РИА "Новости" слова директора института.
В настоящее время с последствиями разрушительной стихии разбираются власти Севастополя и сотрудники вспомогательных служб ИнБЮМ. По словам Горбунова, учебное заведение попросит помощи у РАН и Минобрнауки в восстановлении помещений.
Ранее Лайф писал, что на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления. Также один моряк погиб и один сильно пострадал во время мегашторма минувшей ночью в Краснодарском крае. Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. А в Севастополе 27 ноября ввели режим ЧС регионального масштаба, как и во многих других районах Крыма.