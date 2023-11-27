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27 ноября, 07:35

В ряде районов Крыма из-за мегашторма введён режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введён в нескольких районах Крыма из-за мощного шторма. Об этом объявил глава республики Сергей Аксёнов.

"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определённых муниципальных образований в Республике Крым", — написал он в своём телеграм-канале.

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Напомним, что на Черноморское побережье обрушился "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в Аквариуме-музее более 500 морских животных погибли из-за затопления. Также мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан. Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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