В ряде районов Крыма из-за мегашторма введён режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введён в нескольких районах Крыма из-за мощного шторма. Об этом объявил глава республики Сергей Аксёнов.
"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определённых муниципальных образований в Республике Крым", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, что на Черноморское побережье обрушился "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в Аквариуме-музее более 500 морских животных погибли из-за затопления. Также мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан. Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём.
ТАСС / Сергей Мальгавко