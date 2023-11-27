В ряде районов Крыма из-за мегашторма введён режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введён в нескольких районах Крыма из-за мощного шторма. Об этом объявил глава республики Сергей Аксёнов.

"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определённых муниципальных образований в Республике Крым", — написал он в своём телеграм-канале.