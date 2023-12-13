Как знак зодиака отражает внешность рождённого под ним человека

Многие думают, что то, как будет выглядеть человек, решают исключительно гены. Однако не стоит недооценивать и участие зодиакального созвездия, которое влияет не только на характер, но и на облик. Считается даже, что по внешним признакам можно догадаться, кто человек по гороскопу.

Знак зодиака Овен

Эти характерные для каждого знака зодиака особенности внешности вас удивят. Знак зодиака: Овен, Телец, Близнецы. Фото © Freepik / rawpixel.com

Активность рождённых под знаком зодиака Овен полностью соответствует их внешнему виду. Как правило, эти личности обладают спортивным телосложением. Мужчины — коренастые, подтянутые, с острым подбородком и довольно массивной челюстью, выдающей упрямый и решительный нрав. Женских представителей знака зодиака Овен отличают выразительные черты лица: большие глаза, брови вразлёт и полные губы.

Знак зодиака Телец

Венера и Луна наделяют представителей знака зодиака Телец привлекательной внешностью и сексуальной энергией. Несмотря на плавные и правильные линии фигуры, они любят поесть. Мужчины-Тельцы могут быть высокими и низкими, но практически всегда склонны к лишнему весу. Зато они славятся густой шевелюрой. Дамы, кто по гороскопу Телец, почти никогда не бывают худышками и могут похвастаться пышными бёдрами и добротным бюстом при довольно тонкой талии.

Знак зодиака Близнецы

Рождённые под знаком зодиака Близнецы почти всегда оказываются стройными и поджарыми людьми со своей изюминкой во внешности: веснушками, копной кудрявых волос, необычным разрезом глаз. Данная характеристика касается обоих полов. Представителей знака зодиака Близнецы отличает невысокий рост, миниатюрность и даже худоба. Это позволяет им до преклонных лет выглядеть очень моложаво, несмотря на выраженные морщинки вокруг глаз из-за слишком смешливого нрава.

Знак зодиака Рак

Как выглядят знаки зодиака: гороскоп по чертам лица и типу внешности. Знаки зодиака Рак, Лев, Дева. Фото © Freepik / rawpixel.com

У тех, кто по гороскопу Рак, преобладает округлость лица и бледность кожи. Мужчины зачастую бывают невысокими, но с глубоким и пронзительным взглядом, способным завораживать. Женщины со знаком зодиака Рак отличаются особенной естественной красотой и могут выглядеть прекрасно даже без макияжа. Обычно они носят густые волнистые волосы и имеют родинки на лице. Часто бывают упитанными, так как заедают стресс.

Знак зодиака Лев

У родившихся под знаком зодиака Лев зачастую на редкость красивое и привлекательное тело. Мужчины имеют широкие плечи, узкий таз. В целом отличаются маскулинной внешностью, которая сразу же привлекает внимание: аристократический нос с небольшой горбинкой, бездонные синие глаза, чётко очерченный подбородок. Это лидер, и его видно сразу по осанке, походке, уверенной и твердой, по тембру голоса и решительности, с которой он говорит. Кожа довольно смуглая. Женщины, кто по гороскопу Лев, имеют не менее соблазнительный вид, обладая фигурой "песочные часы" и кошачьей грацией.

Знак зодиака Дева

Строгость и сдержанность тех, кто по гороскопу Дева, проявляется даже в их внешности. Обычно эти персоны — шатены с голубыми или серыми глазами, поджатыми губами и тяжёлым подбородком, намекающим на упрямый нрав. Мужчины-Девы наделены средним ростом и гармонично сложенной фигурой. Отличительной чертой представителей сильного пола являются на удивление длинные и густые ресницы, которым могут позавидовать женщины. Дамы, кто по гороскопу Девы, выглядят хрупкими и миниатюрными особами с бледной кожей и способностью мгновенно и очаровательно краснеть.

Знак зодиака Весы

Как по внешнему виду человека определить его знак зодиака: Весы, Скорпион, Стрелец. Фото © Freepik / rawpixel.com

Родившихся под знаком зодиака Весы отличает аристократическая внешность. Для них характерны бледность кожи, высокий лоб, нос с горбинкой, овальное или вытянутое лицо. Это изящные и довольно высокие люди, не склонные к полноте. Женщин, кто по знаку зодиака Весы, выделяет большой рот, а мужчин — близко посаженные глаза. Несмотря на некоторые особенности своей внешности, этот знак считается очень привлекательным внешне.

Знак зодиака Скорпион

Среди рождённых под знаком зодиака Скорпион красавцев не то чтобы много, зато харизматичных личностей хоть отбавляй. Вы их распознаете легко по сильному, магнетическому взгляду и большим ладоням. Черты лица у представителей знака зодиака Скорпион крупные, даже мясистые, подбородок квадратный, скулы широкие, а нос прямой или с горбинкой — всё указывает на решительность человека. Нередко парни-Скорпионы оказываются лысыми гораздо раньше срока. Зато у них отлично развита мускулатура, и без физических упражнений им тяжело. Женщины знака зодиака Скорпион тоже являются невысокими особами с завидными формами и низким голосом.

Знак зодиака Стрелец

Внешность тех, кто родился под знаком зодиака Стрелец, выражает добродушие и открытость. Сильные, высокие, большие, всегда со смеющимися глазами и лукавым взглядом — так выглядят типичные мужчины указанного знака. Из толпы их легко выделить благодаря активной жестикуляции, прямо как у итальянцев. Женщины, кто по гороскопу Стрельцы, могут быть как высокими и худощавыми, так и низкого роста с массивной нижней частью тела. Их отличают длинные густые волосы и громкий голос.

Знак зодиака Козерог

Как можно определить знак зодиака по внешности человека: Козерог, Водолей, Рыбы. Фото © Freepik / rawpixel.com

Знак зодиака Козерог наделяет своих подопечных определёнными внешними особенностями. Мужчины обычно среднего роста, с широкой спиной и такими же плечами. Зачастую они могут похвастаться мускулистым телосложением. Внешность Козерогов нельзя назвать примечательной, поскольку они не любят выделяться в обществе во всех смыслах, но угадать их всё-таки можно — благодаря прямому и решительному взгляду. Женщины знака зодиака Козерог отличаются полной фигурой и прямыми волосами.

Знак зодиака Водолей

Как пишет "Вечерняя Москва", неординарная внешность рождённых под знаком зодиака Водолей позволяет им сразу же обращать на себя внимание противоположного пола. Нередко представители 11-го знака зодиака отличаются кудрявой и густой шевелюрой, редким цветом глаз, щербинкой между зубами или необычным тембром. Водолеев (и мужчин, и женщин) можно угадать по высокому лбу, отличающему мыслителей и философов. Часто представители этого знака имеют тонкий рот и вытянутое лицо.

Знак зодиака Рыбы