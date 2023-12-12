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12 декабря, 14:00

Молчи, а то накаркаешь: В какие дни рождаются люди, обладающие даром предсказания

Оказывается, эта распространённая фраза гласит истину. Есть люди, наделённые даром пророчества. Их слова сбываются, сулящие как хорошие события, так и не очень. В какие дни на свет появляются пророки?

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Обложка © Freepik

Эзотерики нашли и рассказали про особый период, во время которого рождаются люди, обладающие даром предсказания. Происходит это потому, что они сочетают в себе одновременно две стихии — Воздуха и Воды. И, соответственно, появляются на стыке двух определённых знаков зодиака. Из-за такой особенности астрологи называют пророков представителями верхнего знака Воронов.

Такие люди склонны впадать из одной крайности в другую. С одной стороны, им хочется справедливости и спокойствия, с другой — определённое начало периодически подталкивает их к неоправданному риску или трансформациям. Эти личности достаточно часто ведут себя двойственно. Они могут быть как мягкими, так и одновременно грубыми, мирными и уравновешенными, а потом резко становиться агрессивными и воинственными.

Дар предвидения: В какие дни рождаются те, кто словами описывает будущее? Фото © Shutterstock

Дар предвидения: В какие дни рождаются те, кто словами описывает будущее? Фото © Shutterstock

"Кроме того, Вселенная наградила Воронов даром пророчества. Они способны буквально "накаркать" какое-то событие и материализовать негативные мысли. Поэтому им важно научиться контролировать свои "пожелания", рассказывает астролог Ольга Мазур.

Однако эксперт продолжает мысль, говоря, что Воронам важно регулярно "калибровать свой моральный компас". Из-за уверенности в собственной правоте они могут выступать иногда в роли судей и "карать за несправедливость". Чего делать нельзя, ведь тогда сила верхнего зодиака становится разрушительной.

Верхний знак зодиака Ворон: Когда с ним рождаются люди? Фото © Shutterstock

Верхний знак зодиака Ворон: Когда с ним рождаются люди? Фото © Shutterstock

В разговоре с "Москвой 24" астролог Ольга Мазур отмечает, если Вороны всё делают правильно, то их особо не беспокоят болезни, инфекции и различного рода воздействия, в том числе и магические. Кстати, Ворон оказывается у тех, кто родился в период с 17 по 25 октября — на стыке знаков зодиака Весы и Скорпион.

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Елизавета Терешкова
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