Молчи, а то накаркаешь: В какие дни рождаются люди, обладающие даром предсказания

Эзотерики нашли и рассказали про особый период, во время которого рождаются люди, обладающие даром предсказания. Происходит это потому, что они сочетают в себе одновременно две стихии — Воздуха и Воды. И, соответственно, появляются на стыке двух определённых знаков зодиака. Из-за такой особенности астрологи называют пророков представителями верхнего знака Воронов.

Такие люди склонны впадать из одной крайности в другую. С одной стороны, им хочется справедливости и спокойствия, с другой — определённое начало периодически подталкивает их к неоправданному риску или трансформациям. Эти личности достаточно часто ведут себя двойственно. Они могут быть как мягкими, так и одновременно грубыми, мирными и уравновешенными, а потом резко становиться агрессивными и воинственными.

Дар предвидения: В какие дни рождаются те, кто словами описывает будущее? Фото © Shutterstock

"Кроме того, Вселенная наградила Воронов даром пророчества. Они способны буквально "накаркать" какое-то событие и материализовать негативные мысли. Поэтому им важно научиться контролировать свои "пожелания", — рассказывает астролог Ольга Мазур.

Однако эксперт продолжает мысль, говоря, что Воронам важно регулярно "калибровать свой моральный компас". Из-за уверенности в собственной правоте они могут выступать иногда в роли судей и "карать за несправедливость". Чего делать нельзя, ведь тогда сила верхнего зодиака становится разрушительной.

Верхний знак зодиака Ворон: Когда с ним рождаются люди? Фото © Shutterstock