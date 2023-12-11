Четыре секретных признака, по которым легко определить: человек попал под влияние тёмных сил

Наш мир состоит из баланса и равновесия, и каждая его часть в равной степени является светом и тьмой одновременно. По словам ведического астролога, мы изначально состоим из света и тьмы! Но откуда у нас столько страхов и суеверий по отношению к тёмной стороне?

Эксперт уверена: мы страшимся одной мысли о своём тёмном начале и всячески пытаемся изгнать эту часть себя, не понимая, какие важные смыслы и задачи тьма ставит перед нами.

У тёмной силы важная миссия — она сталкивает нас с теневой стороной, которую мы в себе не принимаем во имя развития нашей души Кристина Разуваева ведический астролог, нумеролог

Ведический астролог предлагает заглянуть вглубь себя и понять, что вы при этом чувствуете. "Когда тёмная сила вселяется в нас, то мы воспринимаем это как энергетическую атаку или негативное воздействие", — рассказывает Кристина Разуваева. В этом случае, по словам эксперта, внутри нас идёт борьба сил. Важно включаться в эти моменты в осознание себя, личного предназначения. Иначе тёмная сила одержит верх и захватит над нами контроль. Вот так люди и становятся одержимыми.

Как понять, что человек одержим тёмными силами? Фото © Shutterstock

Как понять, что тёмная сила одержала победу над вами? Появились резкие перепады настроения.

Присутствуют двуличие, "пустые глаза", припадки и звериный оскал. В православии таких людей называют "бесноватые".

Человек может говорить не своим голосом, падает уровень энергии, мучают ночные кошмары, появляются злость и раздражение.

Ничего в жизни не радует, появляются апатия, уныние, суицидальные мысли.

Как мы позволяем тёмной силе управлять нами? По словам эксперта, собственную защиту ослабляем, когда обесцениваем всё, что есть в нашей жизни; признаём себя слабыми; истерично взываем о помощи в моменте отчаяния, создавая при этом зароки, и позволяем овладеть нами в состоянии уязвимости.

Есть ли способ не допустить одержимости и из-за чего тьма нас захватывает? Фото © Shutterstock

Чтобы избежать негативного развития событий, нужно помнить, что во всём в жизни важен баланс. Нумеролог уверена: сущности цепляются за те состояния, когда человек начинает заниматься самоедством, самокопанием и обесценивать себя и свои достижения, испытывая колоссальное чувство вины.

Нельзя допускать мысли, что "я никто и ничего не могу в этой жизни". Человек в таком состоянии начинает сам поедать себя изнутри, создавая дыры, через которые тёмная сила его атакует. Кристина Разуваева ведический астролог, нумеролог