5 самых крупных пород собак, которых завести не побоятся только самые отважные

Когда речь заходит о больших пёселях, мы сразу представляем себе мощных и величественных питомцев. В этой статье рассмотрим пять самых крупных пород собак, которые могут быть больше хозяев! Зато они всем своим видом показывают, что хорошего мальчика должно быть много.

1. Порода английский мастиф

Английский мастиф: внушительные размеры и мощная мускулатура. Фото © Shutterstock

Порода поражает своими гигантскими размерами и мощной мускулатурой. Эти псы обладают внушительным внешним видом, который полностью отражает их силу и уверенность. Они также славятся миролюбивым нравом, послушанием и терпеливостью. Собака породы английский мастиф будет идеальным спутником для тех, кто ценит преданность, ведь псы с любовью относятся ко всем, кто входит в его "стаю". Взрослые особи этой породы обычно весят около 70 килограммов и достигают высоты в холке примерно 75 сантиметров.

2. Порода бурбуль

Бурбуль: крупные размеры и грациозность. Топ-5 самых больших собак. Фото © Shutterstock

Бурбуль — порода собак, которая сочетает в себе крупные размеры и грациозность! Несмотря на свою мощь, эти четвероногие обладают невероятной ловкостью и пластичностью. Они известны также упрямостью и преданностью своему хозяину, который у них может быть только один — других псы просто не будут признавать. Собаки этой породы нуждаются в активном образе жизни и длительных прогулках. Размеры бурбулей в холке варьируются от 64 до 70 сантиметров, а их вес может достигать 90 килограмм.

3. Порода сенбернар

Сенбернар: мощное телосложение и великолепный внешний вид. Фото © Wikipedia / Sloberdog

Сенбернары — это собаки с мощным телосложением и великолепным внешним видом. Они славятся своим безукоризненным послушанием и отличными интеллектуальными способностями. На протяжении веков породу используют для спасения людей в горах. Но и в семьях они отлично уживаются — пёсели не агрессивны и легко осваивают новые навыки. Сенбернары вырастают до высоты в холке от 70 до 90 сантиметров, а их вес начинается от 70 килограмм.

4. Порода немецкий дог

Немецкий дог: внешний вид и преданность. Фото © Shutterstock

Немецкий дог может напугать своим внешним видом, и очень зря! Собаки этой породы преданны хозяевам и относятся к ним с огромной любовью и лаской. Чего не скажешь про незнакомцев — с ними рядом животные станут вести себя с подозрением. Порода вполне управляемая и способная к обучению. Однако у них есть один серьёзный недостаток — средняя продолжительность жизни собак этой породы очень низкая, всего около шести с половиной лет. Немецкие доги могут достигать высоты в холке от 80 сантиметров и весить до 90 килограмм.

5. Порода ирландский волкодав

Ирландский волкодав: собаки с крепкими нервами и спокойным характером. Фото © Shutterstock

Ирландские волкодавы — это большие собаки с очень крепкими нервами и спокойным характером. Они дружелюбны и аккуратны в общении с другими собаками или же домашними животными. Высота в холке псов породы ирландский волкодав насчитывает от 71 до 79 сантиметров, а их вес может варьироваться от 40,5 до 54,5 килограмма.