Генпрокуратуру просят проверить писателя-иноагента Быкова* на финансирование ВСУ

Писателя Дмитрия Быкова* просят проверить на предмет финансирования ВСУ, а его высказывания — на экстремизм и публичное оправдание терроризма. С таким призывом к генпрокурору Игорю Краснову обратился глава ФПБК Виталий Бородин, сообщает SHOT .

Поводом для проверки стал недавний розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса, в беседе с которыми Быков* заявил, что у него "нет претензий" к ВСУ в связи с убийством русских. Писатель также заявил, что хотел бы быть полезен Украине, а также счёл бы за честь получить украинское гражданство, однако в будущем году получает гражданство США.