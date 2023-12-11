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11 декабря, 14:11

Генпрокуратуру просят проверить писателя-иноагента Быкова* на финансирование ВСУ

<p>Дмитрий Быков* уехал из России в США после начала СВО, 29 июля 2022 года его внесли в реестр иноагентов. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Дмитрий Быков* уехал из России в США после начала СВО, 29 июля 2022 года его внесли в реестр иноагентов. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Писателя Дмитрия Быкова* просят проверить на предмет финансирования ВСУ, а его высказывания — на экстремизм и публичное оправдание терроризма. С таким призывом к генпрокурору Игорю Краснову обратился глава ФПБК Виталий Бородин, сообщает SHOT.

Поводом для проверки стал недавний розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса, в беседе с которыми Быков* заявил, что у него "нет претензий" к ВСУ в связи с убийством русских. Писатель также заявил, что хотел бы быть полезен Украине, а также счёл бы за честь получить украинское гражданство, однако в будущем году получает гражданство США.

"Писатель до настоящего времени является гражданином РФ, однако в последнее время вся его деятельность является антироссийской пропагандой", — говорится в обращении главы ФПБК, которое есть в распоряжении редакции.

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Ранее певица Наргиз Закирова нарвалась на проверку Генпрокуратуры РФ на предмет финансирования ВСУ. Причина тому — заявления, сделанные во время пранка Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Продюсер Максим Фадеев посчитал высказывания артистки экстремизмом и призвал отменить концерты дяди артистки Фарруха Закирова, который продолжает кормиться за счёт России.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Марина Калегина
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