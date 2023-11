Учкудук в голове: Как певица Наргиз просит ВСУ запустить по Донбассу именную ракету

Что сказала Закирова

— Бандера вообще очень такой… He is very sexy. У меня есть какие-то свои такие взгляды… Потрясающе! Это мой герой! У меня в телеграм-канале очень много сейчас появилось украинцев — моих поклонников. Они очень меня ждут. Я мечтаю просто приехать в Украину. И они пишут: "Ты — бандеровка наша". Да, я этим очень горжусь, — разоткровенничалась певица в онлайн-беседе с актёром, изображавшим Зеленского.