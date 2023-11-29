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29 ноября, 08:11

Певицу Наргиз Закирову заподозрили в финансировании ВСУ

Генпрокуратура проверит Наргиз Закирову по подозрению в финансировании ВСУ

<p>Обложка © <a href="https://t.me/NargizWorld/2623" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / NargizWorld</a></p>

Обложка © t.me / NargizWorld

Генпрокуратура России проверит певицу Наргиз Закирову на предмет финансирования ВСУ. С такой просьбой в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщает Mash.

Общественник оказался недоволен тем, что артистка, которая с начала спецоперации живёт в США, публично дискредитирует Россию и выступает против россиян в соцсетях. Она даже ведёт телеграм-канал, где публикует фейки о Вооружённых силах РФ на Украине. При этом певицу не смущает, что и среди её поклонников достаточно много россиян. В прошлом году она, кстати, пыталась возобновить деятельность в нашей стране, но её депортировали в Узбекистан.

А недавно в разговоре с известными пранкерами Вованом и Лексусом Наргиз призналась, что после русофобских заявлений ей начали перекрывать кислород не только в РФ, но и в странах СНГ. Однако, как считает Бородин, этого недостаточно. По его мнению, артистку ещё необходимо признать иностранным агентом.

Наргиз потребовала запретить поддержавшим СВО артистам выступать в странах СНГ

Наргиз потребовала запретить поддержавшим СВО артистам выступать в странах СНГ

А ранее Лайф рассказывал о рэпере Потапе, который затосковал по гонорарам и теперь хочет вернуться в Россию. После начала СВО вместе с супругой Анастасией Каменских они переехали в Испанию. Артист критиковал отечественных звёзд и отказался от российских наград, а фанаты назвали его предателем. Видимо, там заработок совсем не пошёл, поэтому, даже несмотря на всё это, Потап начал думать о возвращении.

Николь Вербер
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