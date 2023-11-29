Певицу Наргиз Закирову заподозрили в финансировании ВСУ

Генпрокуратура России проверит певицу Наргиз Закирову на предмет финансирования ВСУ. С такой просьбой в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщает Mash.

Общественник оказался недоволен тем, что артистка, которая с начала спецоперации живёт в США, публично дискредитирует Россию и выступает против россиян в соцсетях. Она даже ведёт телеграм-канал, где публикует фейки о Вооружённых силах РФ на Украине. При этом певицу не смущает, что и среди её поклонников достаточно много россиян. В прошлом году она, кстати, пыталась возобновить деятельность в нашей стране, но её депортировали в Узбекистан.

А недавно в разговоре с известными пранкерами Вованом и Лексусом Наргиз призналась, что после русофобских заявлений ей начали перекрывать кислород не только в РФ, но и в странах СНГ. Однако, как считает Бородин, этого недостаточно. По его мнению, артистку ещё необходимо признать иностранным агентом.