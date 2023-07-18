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Опубликовано 18 июля 2023, 14:13
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Наргиз потребовала запретить поддержавшим СВО артистам выступать в странах СНГ

Покинувшая Россию певица Наргиз Закирова заявила, что нельзя позволять артистам, которые поддержали спецоперацию на Украине, выступать даже в странах СНГ. Такое мнение она высказала в интервью журналистке Катерине Гордеевой*.

"Нельзя! Тем более после того, что они сказали, что дадут там по миллиону рублей", — сказала певица.

При этом Наргиз добавила, что не позволяла бы выступать таким артистам ещё до заявлений о поддержке участников спецоперации. Теперь же, по её словам, давать таким звёздам проводить концерты нельзя "тем более".

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Напомним, 52-летняя Наргиз Закирова с весны 2022 года проживает в Узбекистане. Из-за критики СВО ей запрещён въезд в Россию до 2072 года. В конце октября Наргиз уже возмутилась, увидев афишу предстоящего выступления Киркорова. Спич Закировой о "понаехавших" поп-королю не понравился, и Филипп поставил коллегу на место, напомнив, как ещё недавно она перед ним заискивала. Он также заметил, что никто и не уезжал, а вот кто понаехал, так это Наргиз, которая "за свой грязный язык" не сможет въехать в Россию ещё 50 лет. В июне Наргиз также пыталась сорвать гастроли российских артистов в Узбекистане. В частности, она пришла в ярость из-за концерта Ирины Дубцовой в республике.

* Включена в реестр физлиц-иноагентов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Евгения Колесникова
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