"Зачем вы прётесь?!": Наргиз не смогла сдержать ярости из-за концерта Дубцовой в Узбекистане

Бежавшая из России певица Наргиз Закирова заявила, что оскорбляла не только Ирину Дубцову, но и всех приезжающих в Узбекистан российских артистов. Её возмутил анонс концерта выпускницы "Фабрики звёзд", запланированного на 25 июня в Ташкенте.

"Езжайте в Донбасс. Зачем вы прётесь в Ташкент? Тут в СМИ написали, что я обозвала Дубцову. А я подразумевала не только её, а всех, кто сюда прётся", — написала в своём телеграм-канале артистка.

Напомним, 52-летняя Наргиз Закирова с весны 2022 года проживает в Узбекистане. Из-за критики СВО ей запрещён въезд в Россиию до 2072 года. В конце октября Наргиз уже возмутилась, увидев афишу предстоящего выступления Киркорова. Спич Закировой о "понаехавших" поп-королю не понравился, и Филипп поставил коллегу на место, напомнив, как ещё недавно она перед ним заискивала. А ещё заметил, что никто и не уезжал, а вот кто понаехал, так это Наргиз, которая "за свой грязный язык" не сможет въехать в Россию ещё 50 лет.



