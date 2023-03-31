Критик Соседов: Выставленные на продажу песни Брежневой и Наргиз никто не купит
Песня "Лети", которую исполняет Наргиз, принадлежит продюсеру Максиму Фадееву, поэтому певица не имеет права её продавать. Об этом сообщил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с iReactor.
По его словам, Фадеев может при желании запретить Наргиз исполнять песню "Лети". Вместе с тем Соседов считает, что у Веры Брежневой, которая решила продать свои треки на русском языке, тоже ничего не выйдет. Критик уверен: песни обеих исполнительниц никто не купит.
"Вообще, глупая это затея. Зачем продавать то, что никто не купит?" — сказал он.
Соседов подчеркнул, что ресторанные певцы спокойно исполняют песни любых времён и авторов, используя минусы. И платить им придётся только в том случае, если их поймают за публичным использованием тех самых треков.
Напомним, 29 марта стало известно о продаже русскоязычных композиций, написанных Константином Меладзе для Веры Брежневой и группы "ВИА Гра". Также изгнанная из РФ Наргиз решила избавиться от трека "Лети". Певица запросила за него более 120 тысяч рублей.
VK / Наргиз Закирова / Вера Брежнева