Критик Соседов: Выставленные на продажу песни Брежневой и Наргиз никто не купит

Песня "Лети", которую исполняет Наргиз, принадлежит продюсеру Максиму Фадееву, поэтому певица не имеет права её продавать. Об этом сообщил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с iReactor.

По его словам, Фадеев может при желании запретить Наргиз исполнять песню "Лети". Вместе с тем Соседов считает, что у Веры Брежневой, которая решила продать свои треки на русском языке, тоже ничего не выйдет. Критик уверен: песни обеих исполнительниц никто не купит.

"Вообще, глупая это затея. Зачем продавать то, что никто не купит?" — сказал он.