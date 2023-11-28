Украинский певец Потап затосковал по гонорарам и хочет вернуться в Россию

Украинский рэпер Алексей Потапенко, известный аудитории под сценическим псевдонимом Потап, ищет любые способы для возвращения в Россию. Об этом в подкасте Mash Room рассказал музыкант, создатель групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и других проектов Юрий Бардаш.

Продюссер Юрий Бардаш рассказал о желании украинского певца Потапа (Алексей Потапенко) вернуться в Россию. Видео © VK / Mash Room

После начала специальной военной операции Потап вместе с супругой Анастасией Каменских переехал в Испанию, однако, судя по всему, зарабатывать там как в России, им не удалось. Критиковавший отечественных звёзд исполнитель отказался от российских наград, однако фанаты всё равно назвали его предателем. Несмотря на это, певец не прочь выступить для россиян.

Так, недавно в Сети появилось видео, снятое в одном из роскошных ресторанов Дубая, в котором Потап отдыхает с россиянами. После этого он попал в немилость соотечественников: в комментариях на его странице подписчики оставляют угрозы, называют его "твариной" и призывают не приезжать назад на Украину. Однако, по словам Бардаша, возвращаться туда он и не собирается, ведь рэпер ищет пути для того, чтобы переехать в Россию.

"У меня вообще есть информация, что Потап ищет любыми путями выходы и какие-то мосты для того, чтобы попасть в Россию", — пояснил Бардаш и добавил, что Потап — "умный человек и он видит, каким образом складывается ситуация".