Украинцы бойкотируют Потапа и Настю из-за вечеринки с россиянами в Дубае

Украинцы бойкотируют дуэт "Потап и Настя" из-за видео, снятого в одном из роскошных ресторанов Дубая, в котором 42-летний украинский рэпер Алексей Потап Потапенко отдыхает с россиянами. В попавшем в соцсети ролике пользователи заметили избранницу солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко Дарью. Собственно, девушка и опубликовала видео в Сети.

Потап отдыхает в компании россиян в Дубае. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bespalovmusic

В комментариях на странице Потапа подписчики оставляют угрозы, называют его "твариной" и призывают не возвращаться на Украину. Примечательно, что ответственность за общение певца с россиянами возложили и на его жену Настю Каменских. При этом уже давно ходят слухи об их разводе, которые пара отказывается комментировать.

"Как Потапа вообще выпустили за границу? Почему он не остаётся в стране в столь тяжёлое время? То есть Потап проводит время с "Иванушками"? Он же критиковал артистов из РФ", — пишут разгневанные украинцы.