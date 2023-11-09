Украинцы бойкотируют Потапа и Настю из-за вечеринки с россиянами в Дубае
Потапу и Насте Каменских угрожают из-за видео с супругой певца Туриченко в Дубае
Потап и Настя Каменских. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Украинцы бойкотируют дуэт "Потап и Настя" из-за видео, снятого в одном из роскошных ресторанов Дубая, в котором 42-летний украинский рэпер Алексей Потап Потапенко отдыхает с россиянами. В попавшем в соцсети ролике пользователи заметили избранницу солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко Дарью. Собственно, девушка и опубликовала видео в Сети.
Потап отдыхает в компании россиян в Дубае. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bespalovmusic
В комментариях на странице Потапа подписчики оставляют угрозы, называют его "твариной" и призывают не возвращаться на Украину. Примечательно, что ответственность за общение певца с россиянами возложили и на его жену Настю Каменских. При этом уже давно ходят слухи об их разводе, которые пара отказывается комментировать.
"Как Потапа вообще выпустили за границу? Почему он не остаётся в стране в столь тяжёлое время? То есть Потап проводит время с "Иванушками"? Он же критиковал артистов из РФ", — пишут разгневанные украинцы.
Напомним, с тех пор как началась специальная военная операция (СВО), Потап критиковал российских артистов, которые якобы опасаются выражать позицию. Ранее Потап отказался от российских наград, однако фанаты всё равно назвали его предателем. Исполнителю напомнили, что его не ждут ни на Украине, ни тем более в России. Подписчики сочли певца "патриотом на удалёнке" и предложили перестать "вякать из-за бугра".