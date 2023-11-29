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29 ноября, 13:59

Фадеев обвинил певицу Наргиз в экстремизме и призвал запретить концерты её дяди

<p>Продюсер Максим Фадеев и певица Наргиз. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Продюсер Максим Фадеев и певица Наргиз. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Продюсер Максим Фадеев считает экстремизмом заявления певицы Наргиз, сделанные во время пранка Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Он призывает отменить концерты дяди артистки Фарруха Закирова, который продолжает кормиться за счёт России.

"Одно дело, что эту красную черту она давно перешла в отношениях со мной, но в данном случае это уже слишком серьёзно. Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам. И это всё происходит публично", — возмущается Фадеев в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что такая распущенность Наргиз связана с деятельностью на территории РФ дяди артистки Фарруха Закирова — советского и узбекского эстрадного певца, худрука ВИА "Ялла". Как заметил Фадеев, он всё ещё продолжает гастролировать по России и зарабатывать деньги. Продюсер обратился к МВД и ФСБ РФ с просьбой отменить концерты Закирова.

Певицу Наргиз Закирову заподозрили в финансировании ВСУ

Певицу Наргиз Закирову заподозрили в финансировании ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что Наргиз в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) вывалила всю правду про своё отношение к России, президенту Владимиру Путину. Певица также показала стыдную татуировку. Она призналась, что высылает деньги на "восстановление" Украины и нужды ВСУ. Артистка думала, что с ней общается бывший министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.

Александра Мышляева
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