Наргиз в беседе с пранкерами рассказала о планах набить татуировку с Бандерой
Певица Наргиз (Наргиз Закирова) в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) вывалила всю правду про своё отношение к России, её президенту Владимиру Путину и даже показала стыдную татуировку. Артистка думала, что с ней общается бывший министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.
Так, она призналась, что высылает деньги, в частности, на "восстановление" Украины и нужды ВСУ. Также артистка назвала себя патриоткой США, а конфликт с РФ — своей личной борьбой.
Кроме того, осевшая в Узбекистане артистка показала "министру" свою татуировку с трезубом (гербом Украины) и призналась, что хочет набить националиста Степана Бандеру. При этом она имеет еврейские корни.
Трезуб, который набила певица Наргиз. Скриншот © Telegram / "Вован и Лексус"
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Другой "жертвой" Вована и Лексуса стал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. В разговоре с пранкерами он признался, что понимает, что конфликт будет долгим, и как его не радует необходимость поддерживать Киев.
VK / НАРГИЗ ЗАКИРОВА