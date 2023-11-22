"Кто не скачет — тот москаль!": Лже-Зеленский развёл Шарлота, заставив прыгать ради украинского паспорта

Арестованный певец Шарлот пытался получить паспорт Украины и для этого даже принёс "присягу", думая, что разговаривает по видеосвязи с Владимиром Зеленским. Однако на деле оказалось, что артиста "развели" известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), а Зеленского сыграл пародист Макс Комикадзе. В ходе беседы музыкант даже был не против исполнить гимн Украины, отметив, что для него это будет честь.

Пранкеры Вован и Лексус позвонили певцу Шарлоту под видом Владимира Зеленского. Видео © Telegram / Вован и Лексус

"Вы готовы спеть гимн Украины и принести мне присягу. Но, прежде чем вы это сделаете... у нас на Украине есть традиция: кто не скачет — тот москаль. Вы можете привстать и на месте [исполнить гимн]?" — спросил лже-Зеленский, разговаривая на русском.