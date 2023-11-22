"Кто не скачет — тот москаль!": Лже-Зеленский развёл Шарлота, заставив прыгать ради украинского паспорта
Пранкеры Вован и Лексус разыграли певца Шарлота, притворившись Зеленским
Арестованный певец Шарлот пытался получить паспорт Украины и для этого даже принёс "присягу", думая, что разговаривает по видеосвязи с Владимиром Зеленским. Однако на деле оказалось, что артиста "развели" известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), а Зеленского сыграл пародист Макс Комикадзе. В ходе беседы музыкант даже был не против исполнить гимн Украины, отметив, что для него это будет честь.
Пранкеры Вован и Лексус позвонили певцу Шарлоту под видом Владимира Зеленского. Видео © Telegram / Вован и Лексус
"Вы готовы спеть гимн Украины и принести мне присягу. Но, прежде чем вы это сделаете... у нас на Украине есть традиция: кто не скачет — тот москаль. Вы можете привстать и на месте [исполнить гимн]?" — спросил лже-Зеленский, разговаривая на русском.
После этого Шарлот привстал с дивана и зачитал текст украинского гимна. Затем "Зеленский" попросил певца попрыгать и в этот момент произносить речовку "кто не скачет — тот москаль". Артист послушно всё исполнил и даже не отказался повторить, когда об этом его попросили.
Напомним, Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в петербургском аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Несколько месяцев назад утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру паспорт РФ. Кроме того, он заявил, что не считает себя гражданином России и хочет переехать в Киев. Выходки артиста без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Однако спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Он извинился за сжигание паспорта, покаялся за своё поведение и захотел "смыть позор". Впрочем, в искренность поверили не все. На Шарлота оформили протоколы по трём административным статьям, а отец певца отказался защищать сына. Лайф узнал, что исполнителю грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой.
Telegram / Вован и Лексус