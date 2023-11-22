Арестованный певец Шарлот покаялся и заявил, что хочет "смыть с себя позор"

Певец Эдуард Шарлот, которого задержали в аэропорту Пулково по прибытии в Россию, получил 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство — артист выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками и приставал к гражданам. Все остальные возбуждённые административные дела в отношении Шарлота ещё предстоит рассмотреть.

Арестованный на 13 суток Шарлот заявил, что хочет "смыть с себя позор". Видео © LIFE

В разговоре с Лайфом Шарлот пояснил, что сжёг российский паспорт под влиянием оппозиционных блогеров, которых он насмотрелся на YouTube. Единственное, что сейчас хочет молодой артист, — это "смыть с себя позор" и начать работать на благо Родины. О своём возвращении в Россию певец нисколько не сожалеет, а наоборот, говорит, что гордится.

"Очень хочу переродиться и смыть позор. <...> Хочу быть тем, кто обогащает нашу страну дальше. И впредь ничем другим заниматься не имею права", — сказал 25-летний исполнитель.