Арестованный певец Шарлот покаялся и заявил, что хочет "смыть с себя позор"
Задержанного в Пулково певца Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство
Певец Эдуард Шарлот, которого задержали в аэропорту Пулково по прибытии в Россию, получил 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство — артист выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками и приставал к гражданам. Все остальные возбуждённые административные дела в отношении Шарлота ещё предстоит рассмотреть.
Арестованный на 13 суток Шарлот заявил, что хочет "смыть с себя позор". Видео © LIFE
В разговоре с Лайфом Шарлот пояснил, что сжёг российский паспорт под влиянием оппозиционных блогеров, которых он насмотрелся на YouTube. Единственное, что сейчас хочет молодой артист, — это "смыть с себя позор" и начать работать на благо Родины. О своём возвращении в Россию певец нисколько не сожалеет, а наоборот, говорит, что гордится.
"Очень хочу переродиться и смыть позор. <...> Хочу быть тем, кто обогащает нашу страну дальше. И впредь ничем другим заниматься не имею права", — сказал 25-летний исполнитель.
Также Шарлот выразил готовность спеть дуэтом с Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Отвечая на вопрос об участии в СВО в случае возможной мобилизации, артист заявил, что у него был военный билет по состоянию здоровья. При этом певец отказался уточнить, официальный ли был этот документ, или же он его просто купил.
Напомним, Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. Летом утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Кроме того, он заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Выходки Шарлота без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Также он извинился за сжигание паспорта. На артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а его отец отказался защищать сына. Лайф узнал, что Шарлоту грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой.
Кадр из видео LIFE