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21 ноября, 23:05

Певца Шарлота заметили в аэропорту Пулково в наручниках и сопровождении силовиков

<p>Певца Шарлота заметили в петербургском аэропорту Пулково в наручниках и сопровождении силовиков. Обложка © LIFE</p>

Певца Шарлота заметили в петербургском аэропорту Пулково в наручниках и сопровождении силовиков. Обложка © LIFE

В петербургском аэропорту Пулково в наручниках и сопровождении силовиков замечен 25-летний певец Шарлот (Эдуард Шарлот). Лайф публикует видео с места событий.

Певца Шарлота заметили в петербургском аэропорту Пулково в наручниках и сопровождении силовиков. Видео © LIFE

По нашим данным, в Санкт-Петербург музыкант прилетел из Еревана, откуда активно критиковал российскую власть и писал провокационные посты в социальных сетях. Судя по кадрам, встретили его в аэропорту не толпы фанатов, как ожидал певец, а силовики: в их сопровождении он вышел из воздушной гавани. Как писал Лайф, в России Шарлоту грозит до пяти лет лишения свободы за сожжение российского паспорта.

Шарлот нарвался на проверку после его побега из России и выходки со сжиганием паспорта

Шарлот нарвался на проверку после его побега из России и выходки со сжиганием паспорта

Покинув Россию, певец Шарлот моментально лишился былой популярности и слушателей. Вернуть былую славу он решил не новыми треками, а скандальными выходками. Например, в начале этого года юный исполнитель разместил в Сети сообщение о собственной смерти. После "воскрешения" Шарлот переключился на политику: он выступал с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Его выходки без внимания не остались: общественники обратились с жалобой в полицию. Однако спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов.

Оксана Попова
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