Певца Шарлота заметили в аэропорту Пулково в наручниках и сопровождении силовиков

По нашим данным, в Санкт-Петербург музыкант прилетел из Еревана, откуда активно критиковал российскую власть и писал провокационные посты в социальных сетях. Судя по кадрам, встретили его в аэропорту не толпы фанатов, как ожидал певец, а силовики: в их сопровождении он вышел из воздушной гавани. Как писал Лайф, в России Шарлоту грозит до пяти лет лишения свободы за сожжение российского паспорта.