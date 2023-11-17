Сжёгшему российский паспорт певцу Шарлоту грозит реальный срок на родине

Певцу Шарлоту грозит до пяти лет лишения свободы за сожжение российского паспорта. Проверить артиста призвал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он уже обратился к генеральному прокурору РФ.

Бородин считает, что исполнителя необходимо наказать за антироссийские публикации в Сети. За них Шарлота могут привлечь к ответственности по статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды", передаёт SHOT.

Напомним, что сбежавший из России певец захотел вернуться на родину. Для этого он попросил своих фанатов скинуться ему на билет. Шарот выразил желание поселиться после возвращения в деревне и писать новый альбом. Привлечь артиста к ответственности хотели ещё в июне, когда он опубликовал оскорбительный пост про российскую власть. Общественники обратились с жалобой в полицию.