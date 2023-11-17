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17 ноября, 09:42

Сжёгшему российский паспорт певцу Шарлоту грозит реальный срок на родине

SHOT: Певцу Шарлоту грозит до пяти лет колонии за сожжение российского паспорта

<p>Певец Шарлот. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/sharlot?z=photo55222772_457242577/photos55222772" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эдуард Шарлот</a></p>

Певец Шарлот. Обложка © VK / Эдуард Шарлот

Певцу Шарлоту грозит до пяти лет лишения свободы за сожжение российского паспорта. Проверить артиста призвал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он уже обратился к генеральному прокурору РФ.

Бородин считает, что исполнителя необходимо наказать за антироссийские публикации в Сети. За них Шарлота могут привлечь к ответственности по статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды", передаёт SHOT.

Шарлот нарвался на проверку после его побега из России и выходки со сжиганием паспорта

Шарлот нарвался на проверку после его побега из России и выходки со сжиганием паспорта

Напомним, что сбежавший из России певец захотел вернуться на родину. Для этого он попросил своих фанатов скинуться ему на билет. Шарот выразил желание поселиться после возвращения в деревне и писать новый альбом. Привлечь артиста к ответственности хотели ещё в июне, когда он опубликовал оскорбительный пост про российскую власть. Общественники обратились с жалобой в полицию.

Ян Поланин
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