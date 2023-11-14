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14 ноября, 10:42

Шарлот нарвался на проверку после его побега из России и выходки со сжиганием паспорта

Мизулина призвала проверить певца Шарлота за дискредитацию Российской армии

<p>Певец Шарлот, который сжигает свой российский паспорт. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ekaterina_mizulina/5996?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Екатерина Мизулина" </a></p>

Певец Шарлот, который сжигает свой российский паспорт. Обложка © Telegram / "Екатерина Мизулина"

Блогера и певца Эдуарда Шарлота хотят проверить по статье о дискредитации Российской армии. Соответствующее обращение Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной направила в Следственный комитет и МВД России.

Как рассказала директор организации в своём телеграм-канале, к Шарлоту у неё целый ряд претензий.

"Просим дать правовую оценку действиям блогера Шарлота, который публично дискредитировал Российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжёг паспорт гражданина России", отметила Мизулина.

Появился список блогеров-миллионников для проверки на "схему Шабутдинова"

Появился список блогеров-миллионников для проверки на "схему Шабутдинова"

Напомним, в июне 2023 года полиция организовала проверку в отношении Шарлота после его провокационного поста. В нём он оскорблял российскую власть. В ноябре этого же года певец после перформанса со сжиганием паспорта заявил о желании вернуться на родину. Причём средств на приобретение билета у него не было, поэтому он попросил подписчиков "накинуть денег".

Дарья Нарыкова
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