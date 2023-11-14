Шарлот нарвался на проверку после его побега из России и выходки со сжиганием паспорта

Блогера и певца Эдуарда Шарлота хотят проверить по статье о дискредитации Российской армии. Соответствующее обращение Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной направила в Следственный комитет и МВД России.

Напомним, в июне 2023 года полиция организовала проверку в отношении Шарлота после его провокационного поста. В нём он оскорблял российскую власть. В ноябре этого же года певец после перформанса со сжиганием паспорта заявил о желании вернуться на родину. Причём средств на приобретение билета у него не было, поэтому он попросил подписчиков "накинуть денег".