Сжёгший российский паспорт певец Шарлот захотел вернуться на родину за деньги фанатов

Певец Эдуард Шарлот, который ранее сжёг свой российский паспорт, заявил, что хочет вернуться в страну. Однако средств на билет ему не хватает, поэтому 25-летний исполнитель попросил поклонников "накинуть денег".

"Я возвращаюсь в Россию. Я еду к себе домой, в родную страну. Мне понадобится поддержка. Пожалуйста, накиньте [денег], чтобы хватило на билет", — написал артист в Instagram*.

Он отметил, что после возвращения хочет пожить в деревне, а также записать новый альбом, в котором будет "бороться за русскоязычную культуру".