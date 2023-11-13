Сжёгший российский паспорт певец Шарлот захотел вернуться на родину за деньги фанатов
Певец Шарлот решил вернуться в Россию и попросил фанатов скинуться ему на билет
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot
Певец Эдуард Шарлот, который ранее сжёг свой российский паспорт, заявил, что хочет вернуться в страну. Однако средств на билет ему не хватает, поэтому 25-летний исполнитель попросил поклонников "накинуть денег".
"Я возвращаюсь в Россию. Я еду к себе домой, в родную страну. Мне понадобится поддержка. Пожалуйста, накиньте [денег], чтобы хватило на билет", — написал артист в Instagram*.
Он отметил, что после возвращения хочет пожить в деревне, а также записать новый альбом, в котором будет "бороться за русскоязычную культуру".
Ранее Лайф писал о выходках певца. В начале года, к примеру, он разместил в соцсетях сообщение о собственной смерти, после чего, к слову, его выступление подорожало почти в три раза. Затем он переключился на политику и начал публиковать провокационные посты, один из которых уже заинтересовал полицию.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.