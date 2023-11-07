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7 ноября, 16:16

В Польше отменили концерты "Пошлой Молли" из-за шутки Бледного

<p>Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко). Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-163520847_456239120" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кирилл Бледный</a></p>

Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко). Обложка © VK / Кирилл Бледный

В Польше отменили концерты "Пошлой Молли" после предложения лидера группы Кирилла Бледного (настоящая фамилия — Тимошенко) о том, что жителям республики следует перейти на русский язык и войти в Российскую империю. По всей видимости, его оправдание на организаторов не подействовало.

Всего у группы было запланировано пять концертов в Польше в ноябре и декабре: в Гданьске, Варшаве, Кракове, Познани и Вроцлаве. Сегодня организаторы шоу Winiary Bookings объявили, что все они отменяются.

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Ранее Лайф рассказывал, что солист украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко) заявил, что его бесит польская речь, и предложил полякам переходить на нормальный язык — русский. Видео музыкант опубликовал в соцсети. А затем попытался оправдаться, заявив, что все сразу должны были понять, что это "толстенный рофл".

Александра Мышляева
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