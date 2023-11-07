В Польше отменили концерты "Пошлой Молли" из-за шутки Бледного

В Польше отменили концерты "Пошлой Молли" после предложения лидера группы Кирилла Бледного (настоящая фамилия — Тимошенко) о том, что жителям республики следует перейти на русский язык и войти в Российскую империю. По всей видимости, его оправдание на организаторов не подействовало.

Всего у группы было запланировано пять концертов в Польше в ноябре и декабре: в Гданьске, Варшаве, Кракове, Познани и Вроцлаве. Сегодня организаторы шоу Winiary Bookings объявили, что все они отменяются.