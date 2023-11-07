В Польше отменили концерты "Пошлой Молли" из-за шутки Бледного
Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко). Обложка © VK / Кирилл Бледный
В Польше отменили концерты "Пошлой Молли" после предложения лидера группы Кирилла Бледного (настоящая фамилия — Тимошенко) о том, что жителям республики следует перейти на русский язык и войти в Российскую империю. По всей видимости, его оправдание на организаторов не подействовало.
Всего у группы было запланировано пять концертов в Польше в ноябре и декабре: в Гданьске, Варшаве, Кракове, Познани и Вроцлаве. Сегодня организаторы шоу Winiary Bookings объявили, что все они отменяются.
Ранее Лайф рассказывал, что солист украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко) заявил, что его бесит польская речь, и предложил полякам переходить на нормальный язык — русский. Видео музыкант опубликовал в соцсети. А затем попытался оправдаться, заявив, что все сразу должны были понять, что это "толстенный рофл".