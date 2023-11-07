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7 ноября, 13:28

"Толстенный рофл": Оскандалившийся Бледный попытался оправдаться за "шутку" о России и Польше

Лидер группы "Пошлая Молли" Бледный оправдался за шутку о России и Польше

Украинский певец, лидер рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный, оскандалившийся из-за неудачной шутки в Польше о России, попытался оправдаться у себя на странице в Instagram*. Он рассказал, что в его словах зрители должны были сразу разглядеть юмор. Ранее он опубликовал пост, где предложил полякам переходить на русский язык. В Польшу он приехал с музыкальной группой на концерт.

Солист группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный — о шутке про польский язык. Видео © Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской) / dropbled

"Когда я выкладывал это видео, мне казалось, что этот прикол считывался вот так (по щелчку пальцев. — Прим. Лайфа), потому что очевидно, что это толстенный рофл", — заявил певец.

Солист напомнил, что он украинец, и добавил, что его позицию относительно отношений Москвы и Киева можно без труда найти в Интернете. А шутку свою он назвал "пародией на имперского русского".

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Ранее Лайф рассказывал, что солист украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко) заявил, что его бесит польская речь, и предложил полякам переходить на нормальный язык — русский. Такое заявление музыкант опубликовал в соцсети. В Польшу он и "Пошлая Молли" приехали с концертом.

* Заблокированы в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Vk / Кирилл Бледный | Пошлая Молли

Александра Мышляева
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