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6 ноября, 15:01

"Бесит!": Солист "Пошлой Молли" призвал поляков учить русский и вступать в Российскую империю

Солист "Пошлой Молли" Бледный предложил полякам переходить на русский язык

Солист украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко) заявил, что его бесит польская речь, и предложил полякам переходить на нормальный язык — русский. Такое заявление музыкант опубликовал в соцсети. В Польшу он и "Пошлая Молли" приехали с концертом.

Солист группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледных — о польском языке. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dropbled

"Знаете, что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом... языке, когда есть русский язык. Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в неё, как раньше, и говорите на нормальном языке", возмущается в своём ролике музыкант.

А позже он ещё раз выложил в сториз тот же ролик, но в нём он уже говорит по-польски благодаря обработке нейросетью. Пока сложно сказать, серьёзен Бледный или осваивает постиронию.

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Ранее стало известно о том, что уехавшая из России украинская певица Светлана Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае. По данным источника, артистка выступала на дне рождения девушки по имени Кристина в отеле Bulgari. На мероприятии Лобода исполнила на русском языке такие треки, как "К чёрту любовь", "Родной", "Парень", "Пуля-дура" и другие композиции, а также композицию певца Валерия Меладзе "Текила-любовь".

Обложка ©

Wikipedia / Okras

Юрий Лысенко
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