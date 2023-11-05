Валерий Меладзе вышел на сцену с "виновницей развода" брата с Верой Брежневой
Весь Интернет до сих пор обсуждает развод певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе, который поверг в шок всю общественность. Пока одни пользователи гадают, что же послужило яблоком раздора некогда крепких отношений, другие уверены, что тут не обошлось без молодой разлучницы — 22-летней певицы Софии Тарасовой.
Валерий Меладзе вышел на сцену с Софией Тарасовой, которую обвиняют в разводе его брата Константина с Верой Брежневой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasovapx
Кажется, красотка взяла в оборот сразу обоих братьев Меладзе. Только недавно Константин записал дуэт с артисткой, а теперь она уже поёт с Валерием. Фееричный концерт прошёл в Берлине, и в конце выступления на сцену поднялись все трое.
Личный контакт за 300 баксов: Разведёнка Вера Брежнева придумала, как стать миллионершей без Меладзе
Напомним, месяц назад Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе, пара была в браке восемь лет. Причём оказалось, что супруги скрывали изменения в своих отношениях на протяжении года. Как предположила психолог, на них могла повлиять ситуация на Украине из-за разницы в политических позициях. При этом Валерий Меладзе назвал бредом слухи о том, что его брат и Брежнева развелись из-за Украины.
ТАСС / Михаил Терещенко, © Ольга Зиновская