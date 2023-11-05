Валерий Меладзе вышел на сцену с "виновницей развода" брата с Верой Брежневой

Весь Интернет до сих пор обсуждает развод певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе, который поверг в шок всю общественность. Пока одни пользователи гадают, что же послужило яблоком раздора некогда крепких отношений, другие уверены, что тут не обошлось без молодой разлучницы — 22-летней певицы Софии Тарасовой.