Стало известно, какую роль в разводе Меладзе и Брежневой сыграла Украина. Спойлер: большую
Продюсер Красная: Брежнева и Меладзе расстались из-за политических взглядов
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин, Вадим Тараканов
Причиной развода украинской певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе стала разница в политических позициях, сообщает kp.ru. Продюсер Алёна Красная раскрыла некоторые подробности разрыва звёздной пары.
"Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались. Сейчас Костя живёт в Италии, Вера — в Прибалтике", — рассказала продюсер.
Она добавила, что Меладзе распустил "ВИА Гру" из-за публичного выступления Брежневой против СВО. Раньше за один корпоратив композитор зарабатывал 150 тысяч евро, однако после выходки жены спрос на коллектив упал, добавила Красная.
Также она раскрыла, что 350 миллионов рублей, полученных за счёт продажи особняка в Подмосковье, бывшие супруги поделили поровну.
Напомним, недавно Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. Пара была вместе восемь лет, совместных детей у них нет. Уехавший из России продюсер продал шикарный особняк на Рублёвке за 350 миллионов рублей.