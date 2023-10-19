Стало известно, какую роль в разводе Меладзе и Брежневой сыграла Украина. Спойлер: большую

Причиной развода украинской певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе стала разница в политических позициях, сообщает kp.ru. Продюсер Алёна Красная раскрыла некоторые подробности разрыва звёздной пары.

"Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались. Сейчас Костя живёт в Италии, Вера — в Прибалтике", — рассказала продюсер.

Она добавила, что Меладзе распустил "ВИА Гру" из-за публичного выступления Брежневой против СВО. Раньше за один корпоратив композитор зарабатывал 150 тысяч евро, однако после выходки жены спрос на коллектив упал, добавила Красная.