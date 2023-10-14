"Просим уважать наше решение": Вера Брежнева прокомментировала развод с Константином Меладзе

Вера Брежнева прокомментировала свой развод с композитором и продюсером Константином Меладзе, однако не стала раскрывать его причины. Певица призвала поклонников уважать их решение.

"В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение", — цитирует её издание "7 дней".