Маленькая девочка и всемогущий мужчина: Психолог раскрыла причины развода Брежневой и Меладзе

Развод певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе после восьми лет брака вызвал много обсуждений в сети. Оказалось, что супруги скрывали изменения в своих отношениях на протяжении года. О вероятных причинах расставания Брежневой и Меладзе рассказала психолог Гуля Галеева в беседе с порталом "Страсти".

По словам эксперта, на разлад пары могла повлиять ситуация на Украине. Дело в том, что знаменитый композитор публично не высказывался насчёт СВО, чего нельзя сказать о Брежневой. Певица уже больше года проживает за пределами России, отметила психолог. Галеева предположила, что уроженка Днепропетровской области ждала каких-то решительных заявлений от супруга.

"Вере сейчас 41. Она находится в кризисе среднего возраста. Это состояние острой неудовлетворённости жизнью и сожаления о сделанном выборе. 60-летний Константин тоже входит в кризис. Только уже другой категории, и тут потребности с женой разнятся", — назвала ещё одну возможную причину Галеева, добавив, что ощутимая разница в возрасте между бывшими супругами тоже могла стать причиной расставания.

Кроме того, указала психолог, россияне критиковали Брежневу за то, что она увела Меладзе из семьи. Бывшая возлюбленная композитора пыталась узнать у певицы, какие между ними отношения. Та же ответила, что это просто дружба, как у отца с дочерью.

"Не стоит говорить, что на чужом несчастье счастья не построишь. Скорее всего, у Брежневой действительно были сильные чувства к Меладзе, как у маленькой девочки к всемогущему мужчине", — предполагает Галеева.

Вердикт психолога: пара рассталась из-за семейных трудностей. Однако на развод могли повлиять и другие вышеуказанные факторы.