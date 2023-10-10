Маленькая девочка и всемогущий мужчина: Психолог раскрыла причины развода Брежневой и Меладзе
Психолог Галеева: На развод Брежневой и Меладзе могло повлиять отношение к СВО
Вера Брежнева и Константин Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa
Развод певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе после восьми лет брака вызвал много обсуждений в сети. Оказалось, что супруги скрывали изменения в своих отношениях на протяжении года. О вероятных причинах расставания Брежневой и Меладзе рассказала психолог Гуля Галеева в беседе с порталом "Страсти".
По словам эксперта, на разлад пары могла повлиять ситуация на Украине. Дело в том, что знаменитый композитор публично не высказывался насчёт СВО, чего нельзя сказать о Брежневой. Певица уже больше года проживает за пределами России, отметила психолог. Галеева предположила, что уроженка Днепропетровской области ждала каких-то решительных заявлений от супруга.
"Вере сейчас 41. Она находится в кризисе среднего возраста. Это состояние острой неудовлетворённости жизнью и сожаления о сделанном выборе. 60-летний Константин тоже входит в кризис. Только уже другой категории, и тут потребности с женой разнятся", — назвала ещё одну возможную причину Галеева, добавив, что ощутимая разница в возрасте между бывшими супругами тоже могла стать причиной расставания.
Кроме того, указала психолог, россияне критиковали Брежневу за то, что она увела Меладзе из семьи. Бывшая возлюбленная композитора пыталась узнать у певицы, какие между ними отношения. Та же ответила, что это просто дружба, как у отца с дочерью.
"Не стоит говорить, что на чужом несчастье счастья не построишь. Скорее всего, у Брежневой действительно были сильные чувства к Меладзе, как у маленькой девочки к всемогущему мужчине", — предполагает Галеева.
Вердикт психолога: пара рассталась из-за семейных трудностей. Однако на развод могли повлиять и другие вышеуказанные факторы.
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Напомним, что ранее Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Меладзе после восьми лет брака. Своими переживаниями по этому поводу певица поделилась в новой песне. К слову, развод повлиял на артистку не только морально, но и финансово. Стало известно, что Брежнева осталась без недвижимости в Италии, так как дом в Тоскане композитор приобрёл ещё до свадьбы.