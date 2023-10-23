Валерий Меладзе назвал бредом слухи о том, что его брат и Брежнева развелись из-за Украины

Певец Валерий Меладзе заявил, что причиной развода его брата Константина с певицей Верой Брежневой не являются политические разногласия. Артист назвал бредом и опроверг появившиеся в Сети слухи о разрыве звёздной пары из-за политики.

"Как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных", — сказал артист в беседе с aif.ru.