Валерий Меладзе назвал бредом слухи о том, что его брат и Брежнева развелись из-за Украины
Валерий Меладзе опроверг слухи о разводе брата и Брежневой из-за политики
Певец Валерий Меладзе заявил, что причиной развода его брата Константина с певицей Верой Брежневой не являются политические разногласия. Артист назвал бредом и опроверг появившиеся в Сети слухи о разрыве звёздной пары из-за политики.
"Как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных", — сказал артист в беседе с aif.ru.
Ранее продюсер Алёна Красная заявила, что причиной развода украинской певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе стала разница в политических позициях. По её словам, Брежнева якобы хотела, чтобы муж сделал открытое заявление о поддержке Украины, но тот отказался.
Напомним, недавно певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. Пара была вместе восемь лет, совместных детей у них нет. Уехавший из России продюсер продал шикарный особняк на Рублёвке за 350 миллионов рублей. Сама Вера Брежнева не стала раскрывать причину развода.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев