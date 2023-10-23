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23 октября, 11:09

Валерий Меладзе назвал бредом слухи о том, что его брат и Брежнева развелись из-за Украины

Валерий Меладзе опроверг слухи о разводе брата и Брежневой из-за политики

Певец Валерий Меладзе заявил, что причиной развода его брата Константина с певицей Верой Брежневой не являются политические разногласия. Артист назвал бредом и опроверг появившиеся в Сети слухи о разрыве звёздной пары из-за политики.

"Как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных", — сказал артист в беседе с aif.ru.

"Расстались врагами": Константин Меладзе после развода с Брежневой впал в депрессию

"Расстались врагами": Константин Меладзе после развода с Брежневой впал в депрессию

Ранее продюсер Алёна Красная заявила, что причиной развода украинской певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе стала разница в политических позициях. По её словам, Брежнева якобы хотела, чтобы муж сделал открытое заявление о поддержке Украины, но тот отказался.

Напомним, недавно певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. Пара была вместе восемь лет, совместных детей у них нет. Уехавший из России продюсер продал шикарный особняк на Рублёвке за 350 миллионов рублей. Сама Вера Брежнева не стала раскрывать причину развода.

Маленькая девочка и всемогущий мужчина: Психолог раскрыла причины развода Брежневой и Меладзе

Маленькая девочка и всемогущий мужчина: Психолог раскрыла причины развода Брежневой и Меладзе

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
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