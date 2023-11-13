Появился список блогеров-миллионников для проверки на "схему Шабутдинова"
Мизулина сообщила о проверке блогеров-коучей, зарабатывающих как Шабутдинов
Блогеры Эдвард Бил и Гусейн Гасанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ТАСС / Артём Геодакян
Полиция проверит других блогеров-коучей, которых подозревают в зарабатывании по мошеннической схеме арестованного Аяза Шабутдинова. В список попали видеоблогер Гусейн Гасанов, пранкер Эдвард Бил, основатель поп-MMA промоушена Hype Fighting Championship Асхаб Тамаев, родолог Ксения Губина, психолог Тата Феодориди и прочие, рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"В связи с большим числом писем от граждан сегодня мы обратились в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как: Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие", — написала она в телеграм-канале.
Перечисленные блогеры использовали для вытягивания денег из россиян те же методы, что и "бизнес-тренер" Шабутдинов, который обещал золотые горы после своих курсов, но на деле давал общеизвестную информацию под видом "уникальных" лекций.
Напомним, популярного блогера Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В тот день он прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире мужчину встретили оперативники. Также по делу Шабутдинова задержана его ученица-психолог. Блогеру-миллионнику уже предъявили обвинение в совершении восьми преступлений. Он арестован до 16 декабря. Нанесённый ущерб потерпевшим оценивается в 4 миллиона рублей.