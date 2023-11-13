Появился список блогеров-миллионников для проверки на "схему Шабутдинова"

Полиция проверит других блогеров-коучей, которых подозревают в зарабатывании по мошеннической схеме арестованного Аяза Шабутдинова. В список попали видеоблогер Гусейн Гасанов, пранкер Эдвард Бил, основатель поп-MMA промоушена Hype Fighting Championship Асхаб Тамаев, родолог Ксения Губина, психолог Тата Феодориди и прочие, рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"В связи с большим числом писем от граждан сегодня мы обратились в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как: Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие", — написала она в телеграм-канале.