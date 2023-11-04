Суд арестовал блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова до 16 декабря

Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве, до 16 декабря. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

В ходе суда Аяз попросил выпустить его под залог в 4 миллиона рублей. Он заявил, что уголовное дело стало для него шоком, ведь из 30 тысяч учеников недовольны всего восемь. Следствие же считает, что бизнес-коуч может скрыться. Выяснилось, что у него есть гражданство карибской страны — Сент-Люсии.

При этом общий ущерб, нанесённый потерпевшим действиями коуча, оценивается следствием как раз в те самые 4 миллиона рублей.

Суд арестовал блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Обложка © LIFE

Как пишет SHOT, на заседание пришла предпринимательница Наталья Калистратова, которая написала заявление на блогера-миллионника. Она уверяет, что коуч разводил своих учениц на деньги в том числе с помощью соблазнения. Наталья купила у Шабутдинова премиальный курс "Миллион с Аязом" за 1,9 миллиона рублей, но заявляет, что её развели и вынудили набрать на это кредитов. Также, по словам девушки, Аяз завёл с несколькими ученицами романы, а затем якобы отобрал у них бизнес.