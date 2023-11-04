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4 ноября, 07:27

Блогеру Шабутдинову предъявили обвинение в восьми преступлениях

<p>Аяз Шабутдинов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayazshabutdinov</p>

Аяз Шабутдинов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayazshabutdinov

Блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову, которого задержали накануне, предъявили обвинение в совершении восьми преступлений. Сегодня бизнес-коуча могут отправить в СИЗО на два месяца.

"32-летний известный блогер и бизнес-тренер задержан в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал", — говорится в сообщении прокуратуры.

Там уточнили, что блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь доверчивых граждан заключили с ним договоры на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 млн, но остались недовольны обучением и захотели вернуть деньги.

Жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после его задержания

Жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после его задержания

Напомним, что Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В этот день он прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники. Вторым задержанным по делу Шабутдинова стала его ученица-психолог.

Александра Вишнякова
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