Блогеру Шабутдинову предъявили обвинение в восьми преступлениях

Блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову, которого задержали накануне, предъявили обвинение в совершении восьми преступлений. Сегодня бизнес-коуча могут отправить в СИЗО на два месяца.

"32-летний известный блогер и бизнес-тренер задержан в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал", — говорится в сообщении прокуратуры.