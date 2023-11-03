По делу Шабутдинова задержали второго человека, и это стало неожиданностью

По делу бизнес-коуча Аяза Шабутдинова задержали второго человека. Им оказалась 31-летняя девушка-психолог — ученица блогера, сообщает SHOT.

Обыски у Аяза Шабутдинова. Видео © МВД

По данным телеграм-канала, после задержания Шабутдинова правоохранители пришли в квартиру к девушке, провели обыск и увели на допрос. При этом SHOT уточняет, что пока она проходит по делу свидетелем.

Известно, что девушка занимала 950 тысяч рублей на обучение у знакомой — Натальи Калистратовой, которая и написала на Шабутдинова заявление, после чего блогера и задержали. При этом после прохождения курса судьба знакомых сложились по-разному. Так, у психолога стала стремительно развиваться карьера — и она достаточно быстро вернула долг, а Калистратова осталась недовольна.

Недовольная Шабутдиновым клиентка Наталья Калистратова. Видео © Telegram / SHOT