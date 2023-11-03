МВД показало, как вскрывали сейф Шабутдинова с пачками денег
МВД: В отношении блогера Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Блогер Аяз Шабутдинов. Обложка © ТАСС / RBC / Олег Яковлев
В отношении блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".
Обыски у блогера Аяза Шабутдинова. Видео © YouTube / "МВД Медиа"
По данным правоохранителей, блогер вместе с сообщниками использовал несколько юридических лиц, обещая всем желающим обучить их эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг и предлагал купить образовательные программы, вебинары и тренинги, якобы способные помочь начать успешный бизнес.
"В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Уточняется, что в задержании Шабутдинова принимали участие оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.
Как сообщал Лайф, Аяза Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогер 3 ноября прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники. Шабутдинов прославился тем, что якобы стал молодым миллионером благодаря сети кофеен Coffee Like, после чего превратился в бизнес-тренера, проводя бесконечные семинары и тренинги для начинающих предпринимателей. Подробнее о 32-летнем блогере можно прочитать в материале Лайфа.