МВД показало, как вскрывали сейф Шабутдинова с пачками денег

В отношении блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".

Обыски у блогера Аяза Шабутдинова. Видео © YouTube / "МВД Медиа"

По данным правоохранителей, блогер вместе с сообщниками использовал несколько юридических лиц, обещая всем желающим обучить их эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг и предлагал купить образовательные программы, вебинары и тренинги, якобы способные помочь начать успешный бизнес.

"В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Уточняется, что в задержании Шабутдинова принимали участие оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.