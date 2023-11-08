Пентхаус в Москва-Сити и "гелик" в гараже: Чем может расплатиться торговец успехом Аяз Шабутдинов Известного бизнес-коуча Аяза Шабутдинова обвиняют в мошенничестве. Он сейчас в СИЗО, ему грозит до десяти лет тюрьмы. В рамках дела у него могут арестовать активы для оплаты штрафа и компенсаций потерпевшим. Что есть у Шабутдинова? 7 ноября, 22:40 Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев , © Shutterstock

За что арестовали Аяза Шабутдинова

Заявления на известного бизнес-коуча Аяза Шабутдинова написали восемь учеников, отдавших ему в сумме 5 миллионов рублей. По версии следствия, он набирал учеников и обещал им сверхдоходы, но в итоге они лишь лишались своих денег. Как следует из показаний потерпевших, все его уроки о личностном росте оказались лишь самопиаром и сводились к тому, что "надо верить в себя — и всё получится".

— Обвиняемый с соучастниками из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности, — говорится в пресс-релизе столичной прокуратуры.

Было возбуждено уголовное дело по самой тяжкой — четвёртой — части статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы). Суд, что логично, удовлетворил ходатайство следствия об аресте Аяза Шабутдинова: он часто меняет место жительства, имеет гражданство Сент-Люсии, резидентство ОАЭ, открытые визы США и Италии.

Аязу Шабутдинову избирают меру пресечения. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Как обычно бывает в подобных делах, в ближайшее время следствие может арестовать активы бизнесмена. Если обвинения подтвердятся и дело дойдёт до суда, то помимо лишения свободы статья 159 УК предусматривает и крупный штраф. Кроме того, потерпевшие в рамках гражданских дел смогут взыскать причинённый им ущерб и компенсации. Именно для этих целей арестовывают имущество обвиняемых.

Какое жильё есть у Аяза Шабутдинова и его семьи

Аяз Шабутдинов формально прописан в принадлежащей родителям студии в кирпичной семиэтажке на территории Индустриального района Ижевска. На вторичке такую квартиру продают максимум за четыре миллиона рублей. Дороже в два-три раза стоит их семейная дача в пермском посёлке Куеда. Скромно для семьи миллиардера...





По данным СМИ, пару лет назад Аяз Шабутдинов стал собственником пентхауса в Москва-Сити в одной из башен небоскрёба "Город столиц". Цена такого актива —около 100 миллионов рублей. Однако складывается впечатление, что гуру успешного успеха сам там никогда не жил.

По информации следователей, которые ведут дело Аяза, у него есть ещё и собственные дорогостоящие апартаменты в Дубае.

Небоскрёб "Город столиц". Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Вообще, скандальный коуч предпочитал съёмное жильё. В Москве он мог арендовать однушку в новостройке "Лефортово парк" (60 тысяч рублей в месяц), хоромы в элитном ЖК "Четыре солнца" (до 400 тысяч в месяц) и в клубном доме у Чистых прудов (около 100 тысяч в месяц), а в Сочи подолгу номер пятизвёздочного отеля Grand Karat.

Какие автомобили есть в гараже бизнесмена

В декабре 2021 года Аяз Шабутдинов купил за 25 миллионов рублей только что сошедший с конвейера престижный внедорожник Mercedes-Benz G-класс ("Гелендваген"). Помимо коуча в страховку оказалась вписана его девушка, а также пара знакомых. Столичным гаишникам эта машина хорошо знакома: авто было оштрафовано за превышение скорости в общей сложности уже сто раз с момента покупки.

В февраля 2023 года Аяз купил электромобиль Tesla Model-S стоимостью около 10 миллионов рублей. Судя по всему, бизнес-тренер предпочитал ездить именно на этой машине. В позапрошлом месяце инспекторы ГИБДД выписали на неё дюжину штрафов за превышение скорости.

Ранее у Аяза был кабриолет McLaren 570S Sрidеr. Это редкий для России спорткар. Мощность двигателя — 570 л.с, что позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с. Максимальная скорость — 315 км/ч. Коуч купил его в июле 2021-го, катался на нём до середины осени, а уже в феврале 2022-го выставил на продажу за 21 миллион рублей. Через полгода спорткар купили.





Кто родители Аяза Шабутдинова

Аязу Шабутдинову 32 года. Родился в удмуртском городе Ижевске, вырос в пермском посёлке Куеда. По данным клуба клиентов "Альфа-банка", уже в 23-летнем возрасте он сколотил капитал в 30 миллионов рублей на собственном бизнесе. Согласно базе СПАРК, Шабутдинов в разное время числился владельцем 44 компаний, многие из них расформированы фискалами из-за нарушений, другие прямо сейчас самоликвидируются. В настоящий момент Аяз остаётся бенефициаром фирмы "Лайк-центр" — именно через неё проводился "коучинг". Её финансовые показатели за прошлый год впечатляют: 1 миллиард рублей выручки "грязными" и 738 миллионов "чистыми".

Шабутдинов любит позиционировать себя "селф-мейд" бизнесменом и рассказывать о своём якобы нищем детстве.

— До 15 лет я жил в доме, в котором не было пола. Вместо пола земля и росли грибы. Мылся раз в неделю в бане, — большая часть биографии Аяза Шабутдинова известна лишь с его слов, различить, где там достоверные факты, а где ложь, почти невозможно.

Аяз Шабутдинов с отцом, матерью и братом. Фото © ОК / Альфия Усманова (Шабутдинова)

Отец коуча, Рифат Рафкатович, был большой шишкой в пермском посёлке Куеда. Шабутдинов-старший был партийцем, возглавлял Федерацию дзюдо, управлял кредитным, сельскохозяйственным и перерабатывающим кооперативами, владел рынком, издательством, производством пластмассовых труб, оптовыми и розничными магазинами. Ещё он долгое время руководил ныне закрытым Куединским пивоконсервным заводом. Сейчас Рифат Шабутдинов ипэшник. У него две гостиницы в Куеде: мини-отель "На Чехова" и постоялый двор "Имидж" на территории закрытого куединского пивзавода. По номеру телефона Шабутдинова-старшего через доски объявлений продавалось или сдавалось огромное количество активов, расположенных на месте бывшего пивзавода: это балки, бочки, утеплители, плитка, фургон, гаражи, офисное помещение и даже квартира.

Мать с братом Аяза Шабутдинова контролируют в Куеде производство безалкогольных напитков и хозяйственный магазин, которые находятся в бывшем здании поселкового райпо. Если судить по базе СПАРК, эти бизнесы приносят копейки.

Действительно ли Шабутдинов мошенник или это сами ученики оказались бездарями и не смогли воспользоваться его советами? 0 Это похоже на курсы инфоцыган. Стать миллионером невозможно Какие к нему претензии? Это ученики бездари и лентяи, сами виноваты Пусть в этой истории разбираются следователи

Авторы Егор Пережогин