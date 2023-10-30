Как миллиардер из ABBYY Давид Ян перевёл бизнес из России в США и теперь поддерживает Украину IT-корпорация ABBYY, мировой флагман интеллектуальной обработки документов, якобы порвала с Россией. Её основатель Давид Ян переехал в Сан-Франциско и оттуда донатит Украине. Однако связанный с ним бизнес продолжает зарабатывать у нас миллиарды. 65139 65139 Коллаж © LIFE. Фото © abbyy.com, © Wikimedia

Как российская IT-корпорация ABBYY стала американской

В IT-корпорации ABBYY, давнем партнёре российских госструктур и мировом лидере в разработке систем оцифровки бумажных документов, утверждают, что покинули отечественный рынок. Ставка сделана на бизнес в США.

— ABBYY свернула деятельность в России и подала заявление о ликвидации своих юридических лиц в стране. Мы не связаны ни с какими российскими компаниями, мы частный независимый поставщик программного обеспечения, базирующийся в США, — заявили в ABBYY после начала специальной военной операции (СВО). И действительно, её российские юрлица "Аби" и "Аби продакшн", чьи суммарные доходы за прошлый год составили почти 7 млрд рублей, сейчас находятся в стадии ликвидации.

IT-корпорация уже ликвидировала офис в РФ, убрала с сайта русскую локализацию, удалила из реестра отечественного ПО большинство продуктов, перевезла сотни штатных российских разработчиков за рубеж. При этом было усилено кадрами украинское представительство ABBYY, располагающееся в Киеве на проспекте Степана Бандеры.

Перестал быть российским продуктом в том числе популярный ABBYY FineReader PDF. Фото © reestr.digital.gov.ru

Прежде эта IT-корпорация считалась российской. Она работала в России с 1989 года, её основал выпускник Московского физико-технического института Давид Ян. Среди её клиентов были Администрация Президента РФ, Госдума, Федеральная налоговая служба, столичная мэрия, Минобразования, "Аэрофлот", Почта России, "Ростелеком", Центральный архив, Гознак, Центральный банк, ВТБ, "Сбербанк", "Альфа-банк", "Уралсиб", Россельхозбанк, Газпромбанк, "Роснефть", "Сибур", МГУ, ГМИИ им. А.С. Пушкина и десятки других госкомпаний. В прошлом десятилетии ABBYY получила грантовые полмиллиарда рублей от фонда "Сколково" на разработку Compreno — технологии, которая сейчас активно применяется в ПО, перешедшем из российского реестра в американский. Фактически получилось так, что наше государство инвестировало в развитие перспективной разработки, а её плодами воспользовались США.

Ещё до СВО, в 2021 году, мажоритарным акционером ABBYY стал глобальный инвестиционный фонд Marlin Equity Partners, которым управляет Алекс Береговский, выпускник Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов, работавший в Goldman Sachs. Штаб-офис ABBYY переехал из Москвы в калифорнийский городок Милпитас. Филиалы функционируют в Германии, Великобритании, Франции, Испании, на Кипре, в Сербии, на Тайване, Гонконге, Сингапуре, Венгрии, Австралии, Японии и на Украине.

Головной офис ABBYY в Калифорнии

Как основатель ABBYY Давид Ян поддерживает Украину

— Сейчас всё, что касается России, в мире очень сильно токсично, — оправдывается перед россиянами основатель и председатель совета директоров ABBYY Давид Ян.

Ещё недавно бизнесмен входил в список самых богатых граждан России по версии Forbes с состоянием $700 млн. Но сейчас он открещивается от родины. Свои соцсети Ян ведёт на английском и армянском языках, а живёт в Сан-Франциско.

— Так грустно. Эту войну нужно остановить. Люди умирают. Умирают наука, культура, будущее целого народа, — написал в запрещённых соцсетях Давид Ян, признаваясь, что ему очень стыдно перед украинскими друзьями.

Давид Ян, основатель ABBYY. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Если пролистать соцсети Давида Яна, становится понятно, кого он поддерживает.

В феврале, когда началась СВО, он порадовался за беглых российских "оппозиционеров", которые создали "Антивоенный комитет". В марте похвалил Германию за поддержку Украины. В апреле сперва навестил своих близких из Львова, затем репостнул фейк о Буче, далее выразил удовлетворённость тем, что украинские стартапы помогают убивать больше русских. Наконец, пожертвовал деньги госпиталю украинского МВД, где лечатся раненые бойцы ВСУ. В декабре Ян поддержал иноагентское СМИ "Дождь"** и посоветовал российским подписчикам, что смотреть под бой курантов вместо новогоднего обращения Владимира Путина.

В 2023-м Давид Ян ещё раз прозрачно намекнул, что выступает против СВО. Он признался в любви к певице Монеточке** и процитировал рэпера Моргенштерна**. Также он повосторгался, что в Нью-Йорке высадили грядку подсолнухов во славу Украины, похвастался, что выделяет донаты международному фонду Kids of Ukraine, и призвал скинуться на американское НКО Чулпан Хаматовой**.































Добавим, что украинский филиал ABBYY недавно выиграл тендер СБУ стоимостью 1,5 млн гривен на предоставление ПО для поиска и анализа данных. По сути, речь идёт о локализации разработанных в России программ InfoExtractor SDK и Intellectual Search SDK.

Как ABBYY ушла, но продолжает у нас зарабатывать

Хотя официально ABBYY уже ушла с нашего рынка (не заплатив при этом 200 млн рублей налогов), она продолжает зарабатывать на российских клиентах. Специально для этого в России создана фирма Content AI, позиционирующая себя отечественной, но по факту на 100% принадлежащая турецкому юрлицу Content AI Solutions Bilishim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonymous Shirketi. Фирме Content AI досталась вся партнёрская сеть ABBYY, включая ведущие интеграторы КРОК, IBS, SoftLine, "Ланит" и 1С, которые участвуют в крупных проектах по автоматизации государства и бизнеса.

— ABBYY выделила российское подразделение в отдельный бизнес вне группы компаний. С апреля 2022 года работу со всеми текущими и новыми клиентами в России продолжит Content AI (ООО "Контент ИИ"), — объяснили в ABBYY.

Теперь в московском офисе ABBYY сидит команда Content AI. Фото © realty.ya.ru

Content AI учредили экс-менеджеры ABBYY, при этом контрольный пакет акций оказался у бывшего старшего вице-президента и уроженца Киева Вадима Терещенко. Через несколько месяцев Content AI переписали на турецкое юрлицо. По словам гендиректора фирмы Светланы Дергачёвой, это было связано исключительно с решением корпоративных задач, а владеют, как и владели, бизнесом наши граждане, постоянно проживающие в России.

Среди декларируемых целей новообразованной фирмы — импортозамещение зарубежного ПО. Продукты Content AI, уже вошедшие в реестр Минцифры РФ, очень напоминают по функционалу и названиям софт самой ABBYY. Так, Content AI Intelligent Search — это полный аналог ABBYY Intelligent Search SDK. InfoExtractor SDK один в один копирует ABBYY InfoExtractor SDK. Lingvo by Content AI точь-в-точь повторяет ABBYY Lingvo.

Слева — Lingvo российской фирмы Content AI, справа — Lingvo корпорации ABBYY. Фото © lingvo.ru, © abbyy.com

Content AI активно развивается. В прошлом году фирма показала выручку 390 млн рублей, в этом — запросила государственную поддержку размером 258 млн рублей. Её корпоративное устройство — вне группы с турецким владением — позволяет ей легко осуществлять лицензионные отчисления в группу ABBYY. В этом случае деньги могут попасть к Давиду Яну, поддерживающему Украину и ВСУ.

Как живёт миллионер Давид Ян

55-летний Давид Ян родился в Ереване в интернациональной семье. Оба его родителя, китаец Ян Ши и армянка Сильва Ашотовна, были учёными-физиками. Он отучился в местной физико-математической школе и, поступив в престижный МФТИ, уехал покорять столицу.

Давид Ян был обласкан российскими властями и медийщиками. В 2001 году получил премию Правительства России в области науки и техники, в 2009-м стал соведущим программы на федеральном телеканале, в 2012-м вошёл в Совет по модернизации и инновациям, вплоть до последнего времени был членом жюри многочисленных научных конкурсов. Ещё он известен в России как ресторатор. Ян вкладывался в такие проекты, как бар FAQ-Cafe, клубы ArteFAQ и DeFAQto.

При этом Давид Ян, кажется, всегда считал своей родиной Армению, а не Россию. В мирное время он основал армянский образовательный фонд "Айб", а во время конфликта в Нагорном Карабахе разместил в соцсетях армянский триколор.

Такую школу Давид Ян отгрохал в Ереване. Фото © Facebook* / david.yang.528

Давид Ян с женой и детьми уже давно живёт в Калифорнии. По некоторым данным, у членов его семьи есть гражданство США. Недавно он достроил на территории Кремниевой долины в Сан-Франциско уникальный умный дом с движущимися стенами и даже дал ему имя — "Морфей". Архитектурный стиль — деконструктивизм, буквально всем внутри управляет продвинутый искусственный интеллект с собственным характером. Кругом камеры высокого разрешения, навороченные микрофоны и датчики. Помните Ларису из сериала "Два холма"? Вот здесь что-то подобное. У домашнего ИИ Давида Яна есть свои электронные нейромедиаторы: окситоцин, дофамин, эндорфин, адреналин и кортизол. Он умеет, например, злиться или скучать. Его можно попросить включить кофемашину или открыть дверь, а он может отказаться.

— Непонятно, мы у него в гостях или он у нас, — смеётся Давид Ян.

Дом "Морфей" в Кремниевой долине. Видео © YouTube / TEKIZ | Технари Кремниевой Долины

В России у Давида Яна тоже кое-что остаётся. На территории нашей страны продолжил работу основанный им проект "Айко" — это ресторанный софт с выручкой 2 млрд рублей за прошлый год. Также у него могла сохраниться элитная недвижимость в столичном регионе. Трёхкомнатная квартира в сталинке между Чистопрудным бульваром и Садовым кольцом (цена около 50 млн рублей), а также трёхэтажный таунхаус в одинцовском посёлке "Добрыня" (до 100 млн рублей).

* Facebook и Instagram запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. ** Входит в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

Нужно ли закрывать в России бизнес, который может финансировать Украину и ВСУ? 0 Да, нужно ограничить такой бизнес Пусть работает, если платит налоги в бюджет РФ Нужно взять такой бизнес под контроль спецслужб

Авторы Егор Пережогин