Откуда элитная недвижимость у депутата Семигина, попавшего в скандал с оскорблением русских солдат О председателе Комитета Госдумы по делам национальностей Геннадии Семигине все узнали, когда на сайте партии "Патриоты России" оскорбили наших военных. Депутат сразу пошёл в отказ, мол, сайт взломали. Лайф выяснил, какие активы есть у Семигина. 30209 30209 Геннадий Семигин. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, © Shutterstock

Золотая земля на Рублёвке

Не доезжая до Барвихи, окружённый парком Малевича и неприступными стенами, находится "Новый дом" — крохотный посёлок на четыре огромные усадьбы стоимостью до миллиарда рублей каждая. От них до МКАД рукой подать, около семи километров. В "Новом доме" селились самые первые новые русские, когда огламуривание Рублёвки только началось.

К 2023 году в уникальном посёлке снесли половину домовладений: на их месте — поле и котлован. Две сохранившиеся усадьбы, согласно архивным базам Росреестра, стоят на земле, которую покупали близкие экс-министра внешних экономических связей Сергея Глазьева — жена, а также его бывший соратник по партии "Родина" и теневому правительству недавно крупно оскандалившийся депутат Геннадий Семигин.







Сохранившиеся усадьбы "Нового дома" не видать с дороги. От смертных их отделяют полтора гектара газона и высокие стены с камерами. По данным географической онлайн-энциклопедии Wikimapia, там всегда жили семьи политиков Глазьева и Семигина.

Въезд в "Новый дом"

В менее эксклюзивных посёлках напротив сопоставимую недвижимость продают примерно за 1 млрд рублей, а сдают — за 2–3 млн в месяц.





В какой скандал попал Семигин

На официальном сайте партии Геннадия Семигина "Патриоты России" появился пасквиль на русских бойцов. По мнению автора, наших ребят приходится гнать в бои пинками. А ведь Семигин не просто депутат Госдумы, он председатель Комитета по делам национальностей.

Русофобский пост провисел с 29 сентября по 2 октября, заметили его и возмутились только в воскресенье вечером.

Геннадий Семигин. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Семигин сразу же опроверг свою причастность к этому сообщению. Вину он свалил на неких хакеров.

— Наглая попытка дискредитировать как лично мои взгляды, так и в целом идеологию патриотизма. Взломан сайт "Патриотов России". Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение. Доступ к сайту в настоящее время невозможен. Незамедлительно обращаюсь к правоохранителям, — отреагировал Семигин. По его словам, сайт "Патриотов" сначала обрушили, а позже взломали.

Досталось и журналистам, которые обратили внимание на это сообщение.

— Остаётся только пожалеть убогих "журналистов", принявших участие в этой провокации! — поддержала босса пресс-служба партии.

Пресс-служба "Патриотов России" — о "мерзком и гадком ударе в спину". Фото © patriotrus.ru

Несмотря на то что "доступ к сайту невозможен", сообщение про трусливых русских убрали. При этом анонс на главной странице оставался висеть ещё какое-то время. Оправданиям депутата не поверили многие Z-каналы, военкоры, СМИ и IT-специалисты. Почему, если "ресурс обрушился" и "фейк разместили", никто ничего не делал трое суток? Почему "обрушенный" сайт не прекращал работу?

Патриот-государственник и 300 охранников

В Государственную думу Геннадий Семигин избрался от коалиции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". На трёх предыдущих выборах его партия шла вне коалиций и проигрывала, недотягивая до 1% голосов. В девяностых и нулевых Семигин успешно избирался от КПРФ, но формально был в рядах коммунистов лишь год, его исключили якобы за раскольничество и попытку отстранить Зюганова. После этого Семигин ненадолго примкнул к "Родине" и теневому правительству Сергея Глазьева.

— По политическим взглядам Геннадий Семигин — патриот-государственник. Последовательно проводя линию на консолидацию всех патриотических сил страны, он выступил инициатором создания партии "Патриоты России", — гласит официозная биография Семигина.

Предвыборная кампания Семигина в 2021 году. Видео © Instagram* / gennadiysemigin

Геннадий Семигин родился на Хмельнитчине, рос на Житомирщине, учился в Рижском военно-политическом училище, перестройку встретил замполитом гарнизона Космических войск в Подмосковье.

В 1991-м Геннадий Семигин создал Конгресс российских деловых кругов (КРДК) под крылом главы Госимущества РСФСР Михаила Малея. В Ельцин-центре хранится воззвание Семигина к тогдашним властям: он просит разрешить внешнеэкономический коридор для импорта/экспорта и биржевую торговлю без лицензии. Накануне путча Семигин уверял прессу, что вскоре будет создан супербанк с иностранным капиталом, который профинансирует российскую программу приватизации.

Августовский путч. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Владимир Яцина

— [в день путча] КРДК Семигина принял на "экстренном собрании" заявление в поддержку Ельцина и выразил готовность помочь ему деньгами. КРДК направил к Белому дому десятки грузовых и легковых автомобилей с гуманитаркой и отрядил в помощь Ельцину 300 своих охранников, — цитата из книги "Политическая система современной России" (ИД "Аргументы недели") со ссылкой на периодику.

После путча Геннадий Семигин стал приближённым к Ельцину членом президентского Совета по предпринимательству и основал Российскую финансово-промышленную группу (РФПГ), куда вошло 20 разношёрстных компаний.

Сначала РФПГ запустила Московскую региональную биржу приватизации, распродававшую промышленные госактивы с молотка. Затем РФПГ заключила крупный контракт на поставку хлеба с Минобороны. В итоге стороны судились: по версии военных, подрядчик завысил стоимость товара на 3 млрд рублей. Фемида удовлетворила их иск частично, лишь взыскав с РФПГ неустойку в 1 млрд рублей за просрочку поставки.

Когда Семигин стал депутатом от КПРФ, то задекларировал сбережения на полмиллиарда рублей и 90% акций компании "Русимпорт-М". Ещё до обнародования декларации эти акции оказались переписаны на "Аскет-Авиа" — поставщика некондиционных колёс с поддельными паспортами "Аэрофлоту", одно лопнуло при посадке Ил-76 в 2001 году. При проверке в АТЦ "Аэрофлот" было выявлено ещё 25 подобных колёс.





Резиденция в "Дубках" и обманутые дольщики

— Считает себя богатым человеком. Живёт в шестикомнатной квартире, — писали о Семигине светские хроникёры в конце нулевых.

Речь шла о дуплексе Семигина в ЖК "Дубки", который сейчас сдаётся за 350 тыс. рублей. Дом расположен на Дмитровском шоссе и кажется простым. Но есть закрытый двор с КПП, охрана, трехъязычный детсад, вид на Тимирязевский лесопарк. Семигины словно скупали там жильё оптом. Сестра депутата недавно сдала за 50 тыс. рублей студию на одном этаже с дуплексом. Родители Семигина занимали четырёхкомнатную квартиру выше. Вся эта недвижимость тянет на 200 млн рублей. Собственник, вероятно, сестра. Она единственная из семьи выступала соответчиком по иску прокурора о захвате жильцами участка под парковку.









По адресу "Дубков" зарегистрирован "Фарн-Трейд" — застройщик, банкротящийся уже дюжину лет и породивший под сотню обманутых дольщиков. Они рассказывают, что сдавали деньги члену политсовета "Патриотов России" Наталье Румянцевой, причём в здании партии. Их тогда уверяли, что строительство курирует лично Геннадий Семигин. Против Румянцевой возбудили уголовное дело по 48 эпизодам статьи "Мошенничество", часть 4. Румянцева знает Семигина давно, она трудилась топ-менеджером в его РФПГ, была прописана в дуплексе в "Дубках". По некоторым данным, может быть родственницей депутата.

Два года Румянцева числилась в федеральном розыске. Её задержали в другом регионе по подозрению в какой-то мелкой афере с серебром и вернули под подписку о невыезде. Нет данных, что ей вынесли наказание по обманутым дольщикам. Материалы по ней возвратили прокурору из-за формальных нарушений. Ранее, в девяностых, Румянцева проходила фигурантом уголовного дела по статье "Растрата".

По мнению банков-кредиторов, Семигин связан с "Фарн-Трейдом". Застройщик делал многомиллионные пожертвования "Патриотам России". Сам Семигин выступал поручителем по займу, выданному застройщику. Ещё, по данным базы "СПАРК-Интерфакс", политик числился основателем структур, которые позднее учредили "Фарн-Трейд".

Первый конкурсный управляющий считал, что банкротство в "Фарн-Трейде" преднамеренное. Были подозрения о выводе активов через фиктивные сделки.

Почему вокруг Семигина всегда долги

Геннадий Семигин живёт скромно, следует из декларации за 2022 год. Заработал 19 млн рублей. Прописан в студии, что в "Дубках". Владеет панельной трёшкой в районе Щукино. Из премиального у депутата формально только автомобиль Mercedes S-класса последнего поколения за 20 млн рублей. 18 нарушений за прошлый год.

Представительский автомобиль Mercedes Семигина. Фото © platesmania.com

В 2019 году Семигин начал банкротиться из-за ста млн рублей. Часть долга взыскивал экс-глава компании "Алмаз-Антей" Игорь Ашурбейли. Судя по личному сайту бизнесмена, он дружит с Семигиным. Дело изначально выглядело странным. Росреестр обвинил конкурсного управляющего в затягивании сообщения о реструктуризации. Среди кредиторов оказалась близкая депутату Наталья Румянцева. Банкротство совпало по времени с разводом Семигина. В 2021-м банкротное дело депутата закрыли и он отчитался о 225 млн рублей дохода. В предыдущем году он декларировал всего 630 тыс. рублей.

Должник Геннадий Семигин и кредитор Игорь Ашурбейли с Сергеем Степашиным. Фото © photo.ashurbeyli.ru

Семигин однажды уже был на грани банкротства. В 2009-м он и его сопартийцы заняли 320 млн рублей у Республиканского банка и долго не возвращали. Их имущество арестовали. Одобривший заём председатель банка Геннадий Селезнёв ушёл в отставку. С Семигиным они были знакомы по Госдуме III созыва, оба представляли КПРФ.

— Сегодня мне позвонил господин Семигин и дал честное благородное слово, что в эту пятницу (январь 2011 года. — Прим. Лайфа) все долги будут погашены, — говорил Селезнёв. На деле же тяжбы банка с Семигиным продолжались ещё много лет.

Вокруг Геннадия Семигина всегда долги. Банкротился сват, судилась из-за больших долгов сестра, много банкротов среди его деловых партнёров. Недавно за полмиллиарда рублей был продан особняк в центре столицы, где с девяностых находились политические и бизнес-структуры Семигина.

Особняк, где была штаб-квартира Семигина, продан. Фото © osobnyaki.com

Насколько хорошо с деньгами у Семигина, можно судить по его младшему 23-летнему сыну. Парень разрывается на две жилплощади. У него четырёхкомнатная квартира в "Мысе первом" — это панорамная высотка на Москве-реке в форме паруса в стиле арабских отелей, цена — от 50 млн рублей. И трёшка в клубном доме "Малая земля" — это советская трёхэтажка в Долине реки Сетунь, отреставрированная в стиле Гауди, обнесённая кирпичным забором, с кортами и беседками для барбекю, цена — до 150 млн.

Бывшая жена и старшая дочь Семигина живут на Рублёвке: в "Горках-8" и Лесном Городке. Их коттеджи стоят сотни миллионов рублей.





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А вы верите в то, что кто-то взломал сайт "Патриотов России" и оскорбил русских солдат? 0 Это написал сам Семигин, а затем пошёл на попятную Нет, это же партия патриотов. Их сайт кто-то взломал Пусть в этой истории разберутся силовики

Авторы Егор Пережогин