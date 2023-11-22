Шарлоту грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой
SHOT: Певцу Шарлоту грозит три года колонии по статье о реабилитации нацизма
Певцу Шарлоту грозит три года колонии по статье о реабилитации нацизма. Как сообщает источник SHOT, на исполнителя хотят возбудить уголовное дело.
Шарлот рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot
По данным телеграм-канала, поводом для этого послужило видео, в котором музыкант рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z, ставшую неофициальным символом поддержки специальной военной операции (СВО). То, что певец сделал на ролике, могут квалифицировать как осквернение символов воинской славы РФ. Силовики из Самары, где родился Шарлот, начали проверку по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма".
Как сообщал Лайф, Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. В июне утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Артист также заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Его выходки без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Также он извинился за сжигание паспорта. На артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а его отец отказался защищать сына.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot