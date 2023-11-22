Шарлоту грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой

Певцу Шарлоту грозит три года колонии по статье о реабилитации нацизма. Как сообщает источник SHOT , на исполнителя хотят возбудить уголовное дело.

Шарлот рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot

По данным телеграм-канала, поводом для этого послужило видео, в котором музыкант рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z, ставшую неофициальным символом поддержки специальной военной операции (СВО). То, что певец сделал на ролике, могут квалифицировать как осквернение символов воинской славы РФ. Силовики из Самары, где родился Шарлот, начали проверку по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма".