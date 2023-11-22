Лайф узнал, что грозит задержанному по прилёте в Россию певцу Шарлоту

В отношении певца Шарлота, задержанного сегодня, 22 ноября, в аэропорту Пулково, могут составить три административных протокола. Исполнителю грозит арест на 15 суток и штрафы за неуважение к обществу, дискредитацию ВС РФ, а также за умышленную порчу паспорта. Об этом сообщает SHOT.

Так, изначально стало известно о двух протоколах — за дискредитацию ВС РФ (20.3.3 КОАП РФ) и умышленную порчу документа, удостоверяющего личность (19.16 КОАП РФ).

Но позже на Шарлота составили третий протокол по статье "Мелкое хулиганство" за "явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах".

Задержание певца Шарлота в аэропорту Пулково. Видео © LIFE