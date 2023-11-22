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22 ноября, 06:26

Лайф узнал, что грозит задержанному по прилёте в Россию певцу Шарлоту

SHOT: Певцу Шарлоту грозит арест на 15 суток

В отношении певца Шарлота, задержанного сегодня, 22 ноября, в аэропорту Пулково, могут составить три административных протокола. Исполнителю грозит арест на 15 суток и штрафы за неуважение к обществу, дискредитацию ВС РФ, а также за умышленную порчу паспорта. Об этом сообщает SHOT.

Так, изначально стало известно о двух протоколах — за дискредитацию ВС РФ (20.3.3 КОАП РФ) и умышленную порчу документа, удостоверяющего личность (19.16 КОАП РФ).

Но позже на Шарлота составили третий протокол по статье "Мелкое хулиганство" за "явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах".

Задержание певца Шарлота в аэропорту Пулково. Видео © LIFE

В настоящее время автор хита "Щека на щёку" находится в линейном отделе полиции в аэропорту. С певцом сейчас работают сотрудники центра "Э", решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным Лайфа, Шарлот прилетел в Россию из Еревана.

Певца Шарлота заметили в аэропорту Пулково в наручниках и сопровождении силовиков

Певца Шарлота заметили в аэропорту Пулково в наручниках и сопровождении силовиков

Покинув Россию, исполнитель лишился былой популярности. Вернуть её он решил скандальными выходками. Так, в начале этого года юный исполнитель разместил в Сети сообщение о собственной смерти. После "воскрешения" Шарлот переключился на политику: он выступал с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Его выходки без внимания не остались: общественники обратились с жалобой в полицию. Однако спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов.

Обложка ©

Telegram / Екатерина Мизулина

Ян Поланин
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